RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4391439243934394

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:21

А что это за плата держмито, если частный нотариус? Или ему хочется и 1% и 4000 грн?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2891
З нами з: 15.02.09
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:33

  Hotab написав:А что это за плата держмито, если частный нотариус? Или ему хочется и 1% и 4000 грн?

Взуть лоха хочєццо.
Цікаво що в Польщі є фіксований прайс на послуги нотаріуса, в залежності від ціни нерухомості, декілька діапазонів.
Щим вища ціна, тим % менший.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19781
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:36

Малюська обещал ВИП-камеры по 2000 грн в месяц, комфортные....
но он утаил, что залоговая сумма за сохранность имущества и досрочные выезд-намного больше
На вопрос, планирует ли Микитась вносить остальную часть залога в 50 млн грн, Лысак ответил: "Нет, он сообщил, что таких средств нет".
По его словам, Микитась сейчас находится в СИЗО и знакомится с материалами расследования.
Добавим, что ранее Микитась уже вносил 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно оплатить еще 50 млн грн залога.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11009
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:41

  flyman написав:
  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html

Трою я би і за 15куе 1к не брав.
а кто берёт? меня Голосеево интересует.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3846
З нами з: 06.04.16
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:47

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html

Трою я би і за 15куе 1к не брав.
а кто берёт? меня Голосеево интересует.

Думаю, в Голосеево тоже что-то от Войцеховского можно найти...
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1528
З нами з: 09.08.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:55

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:vitaliian Если бы он брал его с хозяев квартиры-вопросов нет.
Но оно ж хочет бабло с арендатора


Так весь мир живет.

Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.


Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.
Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.
Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.
Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.
Мне - нет.
Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4879 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:По пригородам пошел активный выброс вариантов. ..... Киев - молодец, держится пока что.

Троя, Левый берег-есть ниже 50 000 долл за 65+ метров. Шлачок, ужос-ужос, но есть.
Наффигатор-45 000 за 70+метров
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11009
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:00

  rjkz написав:
  Serg-ik написав:
  rjkz написав:
Так весь мир живет.

Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.


Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.
Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.
Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.
Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.
Мне - нет.
Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.

Кейси оренди та продажу принципово різні.
Ви тут тягнете за вуха оренду.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19781
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:13

flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4879 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4391439243934394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1851, 1852, 1853
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18523 3039041
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 15:57
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197954
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13762
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.