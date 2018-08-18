Додано: Сер 17 чер, 2020 16:55

Serg-ik написав: rjkz написав: Serg-ik написав: vitaliian Если бы он брал его с хозяев квартиры-вопросов нет.

Но оно ж хочет бабло с арендатора Если бы он брал его с хозяев квартиры-вопросов нет.Но оно ж хочет бабло с арендатора



Так весь мир живет. Так весь мир живет.

Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте. Наверное. Сдирают с того, кто победнее. И вот карантин показал, что как только у бедноты слегка выбить опору из -под ног, несладко приходится не только бедноте.

Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.Мне - нет.Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.