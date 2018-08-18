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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4393439443954396>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27

  rjkz написав:flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.

Зрозумів, бо тут довга дискусія про рилів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Думаю, в Голосеево тоже что-то от Войцеховского можно найти...

Вот список для выбора проблемного дома :)
https://100realty.ua/news/sud-arestoval ... -i-ukogrup
Например в голоссевском - ваш выбор "Совские ставки"
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней.
а если поднять залог на сумму комиссии посреднику? Человеку все равно расставаться с этой суммой, так пусть она кормит вас чем непонятно кого.

я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:46

Перечень арестованных ЖК «Укогруп» Войцеховского

  foxluck написав:
  Natt написав:Думаю, в Голосеево тоже что-то от Войцеховского можно найти...

Вот список для выбора проблемного дома :)
https://100realty.ua/news/sud-arestoval ... -i-ukogrup
Например в голоссевском - ваш выбор "Совские ставки"

то

Перечень арестованных ЖК «Укогруп» Войцеховского

але ж э не арештовані,наприклад ЖК Південний (Южный)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Думаю, в Голосеево тоже что-то от Войцеховского можно найти...
человек обычно получает сам то что другим желает...

  foxluck написав:Например в голоссевском - ваш выбор "Совские ставки"
там вид на крематорий
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:51

  vitaliian написав:
  Natt написав:Думаю, в Голосеево тоже что-то от Войцеховского можно найти...
человек обычно получает то что другим желает...

Так это ж Вы постоянно его дома в пример приводите, не?
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Так это ж Вы постоянно его дома в пример приводите, не?
в какой пример? столько нового о себе узнаю. Мне приходят на почту варианты, некоторые я скидываю сюда для поддержания настроения ветки. Я не проповедую никакие религии и в свою секту никого не зову).

https://100realty.ua/uk/articles/rinok- ... a-prodaziv

«Попит після зняття обмежень зростає з кожним днем все більше і більше. Інтерес є до квартир у всіх цінових сегментах», – каже Олена Бібєрова, генеральний директор АН «Благовіст».
прихожане с ветки разбежались, бриллианты ищут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:11

  rjkz написав:flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.

Я понял.
Только оплата комиссии арендатором никак не сохранит Вашке имущество
Если у человека жизненные обстоятельства изменились-он съедет по-любому, несмотря на оплату ним комиссии
Если он съедет потому, что нашёл дешевле-это рынок, предлагайте скидку.
Но лучше всего в таком случае: не пускать риелтора на порог, давать больше объяв, а не одну, чтоб арендатор сам Вас нашёл. Вот тогда и посмотрим, спасёт ли Вас отсутствие комиссии от раннего съезда)))
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня в Новолипках в Добробуте. Ну я не знаю... Ну вообще как-то. Машины туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Куча кондеров нахлобученных на фасад "где мне удобно". Масса людей. Масса строителей. Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел. Платить за это 2.5 за метр (а я слышал, что платят 3 и больше) - ну это, мягко скажем, не самое разумное решение.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:29

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.

Я понял.
Только оплата комиссии арендатором никак не сохранит Вашке имущество
Если у человека жизненные обстоятельства изменились-он съедет по-любому, несмотря на оплату ним комиссии
Если он съедет потому, что нашёл дешевле-это рынок, предлагайте скидку.
Но лучше всего в таком случае: не пускать риелтора на порог, давать больше объяв, а не одну, чтоб арендатор сам Вас нашёл. Вот тогда и посмотрим, спасёт ли Вас отсутствие комиссии от раннего съезда)))

Там суть комісії - фільтр ніщебродів та жлобів, які жмуть в потних лапках комісію рилу.
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flyman
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