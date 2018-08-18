Зрозумів, бо тут довга дискусія про рилів.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27
Зрозумів, бо тут довга дискусія про рилів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот список для выбора проблемного дома
Например в голоссевском - ваш выбор "Совские ставки"
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а если поднять залог на сумму комиссии посреднику? Человеку все равно расставаться с этой суммой, так пусть она кормит вас чем непонятно кого.
я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:46
Перечень арестованных ЖК «Укогруп» Войцеховского
то
Перечень арестованных ЖК «Укогруп» Войцеховского
але ж э не арештовані,наприклад ЖК Південний (Южный)
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
человек обычно получает сам то что другим желает...
там вид на крематорий
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:51
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в какой пример? столько нового о себе узнаю. Мне приходят на почту варианты, некоторые я скидываю сюда для поддержания настроения ветки. Я не проповедую никакие религии и в свою секту никого не зову).
прихожане с ветки разбежались, бриллианты ищут.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 17 чер, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:11
Я понял.
Только оплата комиссии арендатором никак не сохранит Вашке имущество
Если у человека жизненные обстоятельства изменились-он съедет по-любому, несмотря на оплату ним комиссии
Если он съедет потому, что нашёл дешевле-это рынок, предлагайте скидку.
Но лучше всего в таком случае: не пускать риелтора на порог, давать больше объяв, а не одну, чтоб арендатор сам Вас нашёл. Вот тогда и посмотрим, спасёт ли Вас отсутствие комиссии от раннего съезда)))
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Был сегодня в Новолипках в Добробуте. Ну я не знаю... Ну вообще как-то. Машины туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Куча кондеров нахлобученных на фасад "где мне удобно". Масса людей. Масса строителей. Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел. Платить за это 2.5 за метр (а я слышал, что платят 3 и больше) - ну это, мягко скажем, не самое разумное решение.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:29
Там суть комісії - фільтр ніщебродів та жлобів, які жмуть в потних лапках комісію рилу.
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