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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:35
airmax78 написав:
Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.
Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс
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foxluck
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:58
foxluck написав: airmax78 написав:
Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.
Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс
Я знаю, он поэтому и вспомнил НЛ, потому что успел и в ОП НЛ поработать.
НЛ - для меня остается непонятным комплексом в непонятном месте. Даже не знаю, какую цену мне надо предложить, чтобы я начал его рассматривать.
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airmax78
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