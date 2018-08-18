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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4393439443954396

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.

Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:58

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.

Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс :)

Я знаю, он поэтому и вспомнил НЛ, потому что успел и в ОП НЛ поработать.
НЛ - для меня остается непонятным комплексом в непонятном месте. Даже не знаю, какую цену мне надо предложить, чтобы я начал его рассматривать.
airmax78
 
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  #<1 ... 4393439443954396
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