Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:58
Я знаю, он поэтому и вспомнил НЛ, потому что успел и в ОП НЛ поработать.
НЛ - для меня остается непонятным комплексом в непонятном месте. Даже не знаю, какую цену мне надо предложить, чтобы я начал его рассматривать.
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
многа букафф про реальний досвід на КРЖН первнинний ринок
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 17 чер, 2020 20:15
Где можно посмотреть параметры, которые соответствую квартире бизнес-класса? Только не так, что просторная квартира с качественными материалам, а со всеми выкладками. Отелю же присваивают звёзды в зависимости от параметров. Меня просто удивляет, построят Мордер в центре города, с ценником, как для понимающих, всё - это бизнес-класс.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|