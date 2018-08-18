Додано: Сер 17 чер, 2020 21:12

Vlad442 написав: rjkz написав: Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.

Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.

Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.

Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.

Мне - нет.

Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу. Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.Мне - нет.Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.

Не проще ли тогда сделать это вступительным взносом, подарком арендодателю за право въехать?

Если арендаторы пугаются такой перспективы, можно чтобы жена играла роль агента. Все равно тогда 50% пойдет в семью. Зачем одаривать чужого дядю?

Но при этом нужно помнить, что и у арендаторов есть калькуляторы, поэтому сдать с оплатой агенту по цене, как напрямую, не получится. Не проще ли тогда сделать это вступительным взносом, подарком арендодателю за право въехать?Если арендаторы пугаются такой перспективы, можно чтобы жена играла роль агента. Все равно тогда 50% пойдет в семью. Зачем одаривать чужого дядю?Но при этом нужно помнить, что и у арендаторов есть калькуляторы, поэтому сдать с оплатой агенту по цене, как напрямую, не получится.

1. Интересная мысль, но не думаю, что в нашем обществе это приживется))).2. У меня очень профессиональный агент. Не только в сдаче, но и вообще в вопросах недвижимости. Помимо того, что ему платит арендодатель, я ему (по собственной инициативе и доброй воле) компенсирую его затраты, которые были понесены для достижения результата. Это его стимулирует не экономить на рекламе в разумной мере.Помимо этого, он мне помогает в юридических вопросах, связанных с моей недвижимостью. Пару раз выручил ну очень. Каждый должен заниматься своим делом профессионально и получать за это достойное финансовое вознаграждение. Пытаясь сэкономить по мелочи можно много потерять. Это не только к данному вопросу относиться. Я ценю долгие отношения.3. Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.Еще одно интересное наблюдение - самый первый раз сдавал без агента. Люди прожили 3 месяца и съехали. Хотя и квартира им вполне подходила и цена вроде как.Потом сдавал с агентом и единственный раз, когда мне пришлось выставлять арендатора по своей инициативе был, когда люди совсем не парились ценой - квартиру приехали смотреть и оставили деньги пдчиненные своего начальника, заплатили и агенту без разговоров. Но меня не очень устраивал арендатор - курить пытался в квартире и кошку завел. Хотя в договоре все это имеет прямой запрет. В общем, "срочно надо продать квартиру". Он съехал и даже не спросил про залог. Ключи консьержке оставил, правда квартира была убрана. Я ему позвонил, напомнил про залог и сбросил на карту за вычетом неуплаченой комуналки.Поэтому, когда люди считают деньги (но не жмутся) - это меня очень устраивает. Они будут долго жить и не давать повода для разрыва отношений.Много букоф, сорри.