Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:58
Я знаю, он поэтому и вспомнил НЛ, потому что успел и в ОП НЛ поработать.
НЛ - для меня остается непонятным комплексом в непонятном месте. Даже не знаю, какую цену мне надо предложить, чтобы я начал его рассматривать.
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
многа букафф про реальний досвід на КРЖН первнинний ринок
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:15
Где можно посмотреть параметры, которые соответствую квартире бизнес-класса? Только не так, что просторная квартира с качественными материалам, а со всеми выкладками. Отелю же присваивают звёзды в зависимости от параметров. Меня просто удивляет, построят Мордер в центре города, с ценником, как для понимающих, всё - это бизнес-класс.
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:12
1. Интересная мысль, но не думаю, что в нашем обществе это приживется))).
2. У меня очень профессиональный агент. Не только в сдаче, но и вообще в вопросах недвижимости. Помимо того, что ему платит арендодатель, я ему (по собственной инициативе и доброй воле) компенсирую его затраты, которые были понесены для достижения результата. Это его стимулирует не экономить на рекламе в разумной мере.
Помимо этого, он мне помогает в юридических вопросах, связанных с моей недвижимостью. Пару раз выручил ну очень. Каждый должен заниматься своим делом профессионально и получать за это достойное финансовое вознаграждение. Пытаясь сэкономить по мелочи можно много потерять. Это не только к данному вопросу относиться. Я ценю долгие отношения.
3. Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.
Еще одно интересное наблюдение - самый первый раз сдавал без агента. Люди прожили 3 месяца и съехали. Хотя и квартира им вполне подходила и цена вроде как.Потом сдавал с агентом и единственный раз, когда мне пришлось выставлять арендатора по своей инициативе был, когда люди совсем не парились ценой - квартиру приехали смотреть и оставили деньги пдчиненные своего начальника, заплатили и агенту без разговоров. Но меня не очень устраивал арендатор - курить пытался в квартире и кошку завел. Хотя в договоре все это имеет прямой запрет. В общем, "срочно надо продать квартиру". Он съехал и даже не спросил про залог. Ключи консьержке оставил, правда квартира была убрана. Я ему позвонил, напомнил про залог и сбросил на карту за вычетом неуплаченой комуналки.
Поэтому, когда люди считают деньги (но не жмутся) - это меня очень устраивает. Они будут долго жить и не давать повода для разрыва отношений.
Много букоф, сорри.
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:13
НЛ - это кейс грамотной работы маркетинга. По факту, то, что построено за последние 5 лет - это даже не Новопечерские липки, а Нововидубичские Но пипл хавает
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:16
Рынок жилой недвижимости Великобритании начал падать вслед за испанским. За май цены потеряли 1,7% - крупнейшее падение с 2009-го года.
Ожидания до конца сентября - минус 5%.
House prices see largest monthly fall for 11 years, says Nationwide
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:17
Это не принято на рынке, поэтому вряд-ли прокатит.
Каждый сам оценивает риски и принимает решения.
Крайнюю свою квартиру я сделал в максимально вандалоустойчивом и быстро/дешево восстанавливаемом исполнении. При этом довольно стильно получилось.
Но совсем без амортизации и рисков не обойтись. Это просто надо принять или нет.
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:19
Richi
Нет утвержденных стандартов.
Мое мнение:
Бизнес класс должен располагаться в развитом районе с хорошей инфраструктурой, иметь нестандартный дизайн фасадов из качественных материалов, квартиры с потолками 3 метра (и выше), с дизайнерскими входными группами и подземными паркингом с числом машиномест не меньше числа квартир. Материал стен - с хорошей шумоизоляцией.
Количество квартир на этаже должно быть не такое большое как в общежитии. И площади квартир должны быть достаточно просторными. И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном. И должны быть качественные лифты в достаточном количестве
Додано: Сер 17 чер, 2020 21:24
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