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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4394439543964397>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.

Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:58

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.

Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс :)

Я знаю, он поэтому и вспомнил НЛ, потому что успел и в ОП НЛ поработать.
НЛ - для меня остается непонятным комплексом в непонятном месте. Даже не знаю, какую цену мне надо предложить, чтобы я начал его рассматривать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

многа букафф про реальний досвід на КРЖН первнинний ринок
https://dou.ua/forums/topic/30796/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 20:15

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.

Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс :)

Где можно посмотреть параметры, которые соответствую квартире бизнес-класса? Только не так, что просторная квартира с качественными материалам, а со всеми выкладками. Отелю же присваивают звёзды в зависимости от параметров. Меня просто удивляет, построят Мордер в центре города, с ценником, как для понимающих, всё - это бизнес-класс.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:12

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Как арендодатель, могу сказать к чему приведет оплата посредника мной.
Сдаю я долгосрочно, но вот появился некто, кому я сдал квартиру, пожил месяц-два и слинял прихватив чего понравилось. Поверьте, сумма залога не покроет ущерба. Это во-первых, а во-вторых, у меня не гостинница и не посуточная аренда, там другие цены.
Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней. Потому что в противном случае он теряет деньги, заплаченные посреднику,ищет другое жилье и снова платит посреднику.
Если кого-то прельщает ненужный риск, гемор с постоянно съезжающими арендаторами, приведение квартиры в порядок, вкладывание больших или не больших денег после очередного вандала - то это их выбор. Возможно им так нормально.
Мне - нет.
Ну и про варианты, когда арендодатель платит посреднику, а арендатор съезжает через месяц с описанными выше роблемами, тоже не стоит забывать. Это как вишенка на торте. Попасть на все сразу.

Не проще ли тогда сделать это вступительным взносом, подарком арендодателю за право въехать?
Если арендаторы пугаются такой перспективы, можно чтобы жена играла роль агента. Все равно тогда 50% пойдет в семью. Зачем одаривать чужого дядю?
Но при этом нужно помнить, что и у арендаторов есть калькуляторы, поэтому сдать с оплатой агенту по цене, как напрямую, не получится.


1. Интересная мысль, но не думаю, что в нашем обществе это приживется))).
2. У меня очень профессиональный агент. Не только в сдаче, но и вообще в вопросах недвижимости. Помимо того, что ему платит арендодатель, я ему (по собственной инициативе и доброй воле) компенсирую его затраты, которые были понесены для достижения результата. Это его стимулирует не экономить на рекламе в разумной мере.
Помимо этого, он мне помогает в юридических вопросах, связанных с моей недвижимостью. Пару раз выручил ну очень. Каждый должен заниматься своим делом профессионально и получать за это достойное финансовое вознаграждение. Пытаясь сэкономить по мелочи можно много потерять. Это не только к данному вопросу относиться. Я ценю долгие отношения.
3. Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.
Еще одно интересное наблюдение - самый первый раз сдавал без агента. Люди прожили 3 месяца и съехали. Хотя и квартира им вполне подходила и цена вроде как.Потом сдавал с агентом и единственный раз, когда мне пришлось выставлять арендатора по своей инициативе был, когда люди совсем не парились ценой - квартиру приехали смотреть и оставили деньги пдчиненные своего начальника, заплатили и агенту без разговоров. Но меня не очень устраивал арендатор - курить пытался в квартире и кошку завел. Хотя в договоре все это имеет прямой запрет. В общем, "срочно надо продать квартиру". Он съехал и даже не спросил про залог. Ключи консьержке оставил, правда квартира была убрана. Я ему позвонил, напомнил про залог и сбросил на карту за вычетом неуплаченой комуналки.
Поэтому, когда люди считают деньги (но не жмутся) - это меня очень устраивает. Они будут долго жить и не давать повода для разрыва отношений.
Много букоф, сорри.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:13

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел.

Ну, застройщик у БФ и НЛ один. Впрочем согласен, что БФ лучше чем НЛ. БФ - бизнес-класс, а НЛ - "малый бизнес"-класс :)

Я знаю, он поэтому и вспомнил НЛ, потому что успел и в ОП НЛ поработать.
НЛ - для меня остается непонятным комплексом в непонятном месте. Даже не знаю, какую цену мне надо предложить, чтобы я начал его рассматривать.


НЛ - это кейс грамотной работы маркетинга. По факту, то, что построено за последние 5 лет - это даже не Новопечерские липки, а Нововидубичские :mrgreen: Но пипл хавает
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:16

Рынок жилой недвижимости Великобритании начал падать вслед за испанским. За май цены потеряли 1,7% - крупнейшее падение с 2009-го года.

Ожидания до конца сентября - минус 5%.

House prices see largest monthly fall for 11 years, says Nationwide
https://www.bbc.com/news/business-52888991
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:17

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Схема с посредником делает такие вещи менее привлекательными и стимулируют арендатора жить долго и относиться к чужому имуществу чуть бережней.
а если поднять залог на сумму комиссии посреднику? Человеку все равно расставаться с этой суммой, так пусть она кормит вас чем непонятно кого.

я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)


Это не принято на рынке, поэтому вряд-ли прокатит.
Каждый сам оценивает риски и принимает решения.
Крайнюю свою квартиру я сделал в максимально вандалоустойчивом и быстро/дешево восстанавливаемом исполнении. При этом довольно стильно получилось.
Но совсем без амортизации и рисков не обойтись. Это просто надо принять или нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:19

Richi
Нет утвержденных стандартов.
Мое мнение:
Бизнес класс должен располагаться в развитом районе с хорошей инфраструктурой, иметь нестандартный дизайн фасадов из качественных материалов, квартиры с потолками 3 метра (и выше), с дизайнерскими входными группами и подземными паркингом с числом машиномест не меньше числа квартир. Материал стен - с хорошей шумоизоляцией.
Количество квартир на этаже должно быть не такое большое как в общежитии. И площади квартир должны быть достаточно просторными. И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном. И должны быть качественные лифты в достаточном количестве
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:24

Уважаемые Риелтора и Брокеры просьба не беспокоить без наличия покупателя. Научитесь ценить чужое и своё время. Рекламировать разрешаю, но без занижения цены!!!

https://www.olx.ua/obyavlenie/obolon-3h ... 01ef050e5e
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