Додано: Сер 17 чер, 2020 22:03

rjkz написав: У меня очень профессиональный агент. У меня очень профессиональный агент.

rjkz написав: Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник. Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.

Так пусть занимается вопросами достойными его уровня. Сдавать квартиру при некотором опыте дело несложное. Можно обращаться к нему с действительно сложными вопросами, а не подкармливать на пустом месте.Попробуйте, после 10-ой пересдачи станете профессиональней любого риелтора. Кроме того, ничего человеческое не чуждо даже профи. Он всегда будет заботится о своих интересах больше, чем о ваших.То есть вы понимаете, что риелтора оплачиваете вы и выйти на уровень рыночных цен сможете выйти только через полгода-год.Про лояльного арендатора - на самом деле, если вы сдаете напрямую, 2/3 людей будут приходить с риелторами, поэтому цель найти не очень опытного арендатора будет достигнута. При этом вы ничего не потеряете - арендаторы оплатят услуги своего агента. На вашего агента их бы вам не привели. Зачем их агентам делиться. И тут мы подходим к очень интересному вопросу.Люди, которые звонят вашему агенту ищут напрямую на олхе. Значит они достаточно опытные и, если заплатили вашему риелтору, сделали это осознанно, получив более низкую цену. Это не тот тип лояльности, который вам нужен. Через год они будут так же сидеть в олхе, мониторить цены и перескочат, если захотят.Остальная 1/3 прямых - вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно.