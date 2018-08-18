Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.
Я понял. Только оплата комиссии арендатором никак не сохранит Вашке имущество Если у человека жизненные обстоятельства изменились-он съедет по-любому, несмотря на оплату ним комиссии Если он съедет потому, что нашёл дешевле-это рынок, предлагайте скидку. Но лучше всего в таком случае: не пускать риелтора на порог, давать больше объяв, а не одну, чтоб арендатор сам Вас нашёл. Вот тогда и посмотрим, спасёт ли Вас отсутствие комиссии от раннего съезда)))
1.Разное бывает. Я выше написал кто и как долго живет. 2.Если обстоятельства меняются, то это вопрос не денег, а если нашел дешевле РАВНОЗНАЧНЫЙ вариант, то не факт, что переедет, если пришел с риелтором и 100% переедет, если его ничего не "держит". 3. Сдаю с 2009 года. 4 арендатора на один объект. Наверное схема работает?
airmax78 написав:Был сегодня в Новолипках в Добробуте. Ну я не знаю... Ну вообще как-то. Машины туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда... Куча кондеров нахлобученных на фасад "где мне удобно". Масса людей. Масса строителей. Теперь до меня дошли слова менеджера из ОП Бульвара Фонтанов: у нас, грит, покупают те, кому движняк в НЛ надоел. Платить за это 2.5 за метр (а я слышал, что платят 3 и больше) - ну это, мягко скажем, не самое разумное решение.
Макс, я уже несколько раз писал какой там контингент. Не то что вильнолюди, а еще и быковатые, потерявшие любые моральные нормы. "Хазяева жизни".
rjkz написав:flyman , я не тяну за уши. Мой оппонент возмущался оплатой риелтору комиссии при аренде. Я объяснил.
Я понял. Только оплата комиссии арендатором никак не сохранит Вашке имущество Если у человека жизненные обстоятельства изменились-он съедет по-любому, несмотря на оплату ним комиссии Если он съедет потому, что нашёл дешевле-это рынок, предлагайте скидку. Но лучше всего в таком случае: не пускать риелтора на порог, давать больше объяв, а не одну, чтоб арендатор сам Вас нашёл. Вот тогда и посмотрим, спасёт ли Вас отсутствие комиссии от раннего съезда)))
Там суть комісії - фільтр ніщебродів та жлобів, які жмуть в потних лапках комісію рилу.
foxluck написав:И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном.
В идеале однокомнатных квартир вообще не должно быть. Единственное преимущество однушек это цена. Отсутствие однушек создает некоторый имущественный ценз и отсекает аренду. В дорогом коттеджном поселке не принято строить домики площадью в 80 метров.
Так пусть занимается вопросами достойными его уровня. Сдавать квартиру при некотором опыте дело несложное. Можно обращаться к нему с действительно сложными вопросами, а не подкармливать на пустом месте. Попробуйте, после 10-ой пересдачи станете профессиональней любого риелтора. Кроме того, ничего человеческое не чуждо даже профи. Он всегда будет заботится о своих интересах больше, чем о ваших.
rjkz написав:Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.
То есть вы понимаете, что риелтора оплачиваете вы и выйти на уровень рыночных цен сможете выйти только через полгода-год. Про лояльного арендатора - на самом деле, если вы сдаете напрямую, 2/3 людей будут приходить с риелторами, поэтому цель найти не очень опытного арендатора будет достигнута. При этом вы ничего не потеряете - арендаторы оплатят услуги своего агента. На вашего агента их бы вам не привели. Зачем их агентам делиться. И тут мы подходим к очень интересному вопросу. Люди, которые звонят вашему агенту ищут напрямую на олхе. Значит они достаточно опытные и, если заплатили вашему риелтору, сделали это осознанно, получив более низкую цену. Это не тот тип лояльности, который вам нужен. Через год они будут так же сидеть в олхе, мониторить цены и перескочат, если захотят. Остальная 1/3 прямых - вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно.
foxluck написав:И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном.
В идеале однокомнатных квартир вообще не должно быть. Единственное преимущество однушек это цена. Отсутствие однушек создает некоторый имущественный ценз и отсекает аренду. В дорогом коттеджном поселке не принято строить домики площадью в 80 метров.
В РТ однухи от 65 квадратов и естественно цена их преимущество перед бизнес трешкой в БПС В ТТ однухи от 60 кв м и ценой оба по Вашей градации 100% эконом.
А вот настоящий бизнес в Варшавском. В некоторых домах только 2-3 комнатные и площадью в 60 квадратов. Кстати собственники очень горды этим и пишут о домах БИЗНЕС КЛАССА!
Не так в Украине это работает. все градации - чистый маркетинг для почесать ЧСВ на форуме. Уверен что собственникам квартир в Тетрисе плевать на то что из-за наличия однух, Вы комплекс перенесли в эконом.
PS В тему эффективности сдачи через агентов. Двушка намного лучшей планировки (но, фактически, без ремонта и без мебели) висит почти месяц. В топе, снижают цену. https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2- ... b;promoted Конечно это может быть фейк. К агентским объявлениям у меня доверия О и я, обычно, никогда не использую их в анализе и редко принимаю к рассмотрению. Как и многие другие люди. Обратите внимание на разницу в количестве просмотров. Агентское в топе за месяц с намного более дешевой ценой 583, а хозяйское за неделю с докризисной ценой 214 без всякой рекламы.