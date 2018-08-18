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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4395439643974398

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:32

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Уверен что собственникам квартир в Тетрисе плевать на то что из-за наличия однух, Вы комплекс перенесли в эконом.

Я не делил существующие комплексы. Просто написал свои предпочтения. Жить в подъезде, где нет однух немного приятней. Более взрослые, стабильные, семейные люди.


хз.

гудящий кондиционер семейных людей доставляет на порядок больше неприятностей чем сосед в однухе.

более важен метраж квартир, а не количество комнат.
естественно Я так думаю :oops:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:34

  foxluck написав:
  Первый написав:Уверен что собственникам квартир в Тетрисе плевать на то что из-за наличия однух, Вы комплекс перенесли в эконом.

Владельцы квартир в Тетрисе были бы рады, если бы там не было однушек под аренду, но что поделать. Там бывают однушки от 48 м2 - в принципе не сильно большие, хотя по цене все равно ценз есть. Из хорошего - что часть их с соседними квартирами пообъединяли в большие.


это перенесло тетрис из бизнеса в эконом?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:это перенесло тетрис из бизнеса в эконом?

В премиум :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно.

то не лояльность, а страх потерять

ложная лояльность – проявляется при наличии транзакций, но при этом отсутствии чувства удовлетворения, привязанности. Ложная лояльность возникает при приобретении предмета, при этом, неудовлетворенности им и при отсутствии возможности для альтернативы;
http://www.marketch.ru/marketing_dictio ... loyalnost/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:49

  zРадио написав:Рынок жилой недвижимости Великобритании начал падать вслед за испанским. За май цены потеряли 1,7% - крупнейшее падение с 2009-го года.

Ожидания до конца сентября - минус 5%.

House prices see largest monthly fall for 11 years, says Nationwide
https://www.bbc.com/news/business-52888991

гарячий шмигальський привіт імені картантину 31 липня...
учотка Первий в екстазі, це який відкладений спрос образується осінню, коли він приїде з отпуска з Туреччини від акурта ... бабло потече ріками в руки рил та продаванів.
Це перемога, зробили разом!!!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:00

  Vlad442 написав:Пробежался по избранному.
За неделю ушла двушка с ремонтом от застройщика по докарантинной цене.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-svoy ... 476f0100ff

PS В тему эффективности сдачи через агентов.
Двушка намного лучшей планировки (но, фактически, без ремонта и без мебели) висит почти месяц. В топе, снижают цену.
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2- ... b;promoted
Конечно это может быть фейк. К агентским объявлениям у меня доверия О и я, обычно, никогда не использую их в анализе и редко принимаю к рассмотрению. Как и многие другие люди. Обратите внимание на разницу в количестве просмотров. Агентское в топе за месяц с намного более дешевой ценой 583, а хозяйское за неделю с докризисной ценой 214 без всякой рекламы.

Влад вроде и опытный , но никак не понимает, что в объявлении можно заменить фото, текс, то есть отредактировать под другой объект, а количество просмотров будет то же. За месяц в этом объявлении могло рекламироваться 3-4 квартиры, отсюда и просмотры.
Что касается квартиры за 9000: как думаете, полное отсутствие денег или жлобство заставило притащить стол с табуретками, которым более 30 лет и старое зеркало в коридор?

Календарь на кухне-за 2019 год
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:12

  flyman написав:
  zРадио написав:Рынок жилой недвижимости Великобритании начал падать вслед за испанским. За май цены потеряли 1,7% - крупнейшее падение с 2009-го года.

Ожидания до конца сентября - минус 5%.

House prices see largest monthly fall for 11 years, says Nationwide
https://www.bbc.com/news/business-52888991

гарячий шмигальський привіт імені картантину 31 липня...
учотка Первий в екстазі, це який відкладений спрос образується осінню, коли він приїде з отпуска з Туреччини від акурта ... бабло потече ріками в руки рил та продаванів.
Це перемога, зробили разом!!!!

Ти помиляєшся.
Радості від зубожіння у мене ніколи не було і не буде.

Зи. Коли це Я був за зебілів?
Я ж порохобот. Лічи склерос.

Зизи. Тетрісом власники авто показують середній палец власникам паркомісць - паркують вздовж вулиці:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Влад вроде и опытный , но никак не понимает, что в объявлении можно заменить фото, текс, то есть отредактировать под другой объект, а количество просмотров будет то же. За месяц в этом объявлении могло рекламироваться 3-4 квартиры, отсюда и просмотры.
Что касается квартиры за 9000: как думаете, полное отсутствие денег или жлобство заставило притащить стол с табуретками, которым более 30 лет и старое зеркало в коридор?

Календарь на кухне-за 2019 год

Начинали рекламировать ее с 10, сейчас 9. Раз в неделю просматриваю объявления и постоянно его вижу. Достаточно опытный, чтобы явный мусор не тащить. Видел эту квартиру в начале 19-ого. Кажется, даже кидал ссылку, как пример супержлобремонта за тысячу долларов. Там даже в санузлах стены просто по бетону покрашены. Еще и добавили сдачу через агента к этим всем проколам - взяли квартиру стоимостью 75-80 тыс, зажали 4 тысячи на ремонт, и получили печальный результат.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:21

  flyman написав:
  zРадио написав:Рынок жилой недвижимости Великобритании начал падать вслед за испанским. За май цены потеряли 1,7% - крупнейшее падение с 2009-го года.

Ожидания до конца сентября - минус 5%.

House prices see largest monthly fall for 11 years, says Nationwide
https://www.bbc.com/news/business-52888991

гарячий шмигальський привіт імені картантину 31 липня...
учотка Первий в екстазі, це який відкладений спрос образується осінню, коли він приїде з отпуска з Туреччини від акурта ... бабло потече ріками в руки рил та продаванів.
Це перемога, зробили разом!!!!


Да уж, продление карантина ухудшает и без того низкие ожидания и настроения. Уже и жаркая пора, и отсиделись вроде бы вдоволь, а эпидемиологическая ситуация только ухудшается.

Боюсь, что "асеннее аживление" будет про количество больных, а не КРЖН.

Сегодня говорил с друзьями-рестораторами - открытого формата у них в принципе нет, принимают по-тихому непуганных постоянных клиентов (20% былой выручки) и запартнерились со службами доставки (еще 15%). 70% персонала отправили за свой счет, за барную стойку стал один из партнеров...
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Зизи. Тетрісом власники авто показують середній палец власникам паркомісць - паркують вздовж вулиці:-)

Есть шанс, что в будущем в центре еще сложнее с парковкой будет, и владельцы паркомест (купленных для себя, а не под сдачу) все таки оценят пользу от них.
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