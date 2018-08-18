Vlad442 написав:

Пробежался по избранному.За неделю ушла двушка с ремонтом от застройщика по докарантинной цене.PS В тему эффективности сдачи через агентов.Двушка намного лучшей планировки (но, фактически, без ремонта и без мебели) висит почти месяц. В топе, снижают цену.Конечно это может быть фейк. К агентским объявлениям у меня доверия О и я, обычно, никогда не использую их в анализе и редко принимаю к рассмотрению. Как и многие другие люди. Обратите внимание на разницу в количестве просмотров. Агентское в топе за месяц с намного более дешевой ценой 583, а хозяйское за неделю с докризисной ценой 214 без всякой рекламы.