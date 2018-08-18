Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Уверен что собственникам квартир в Тетрисе плевать на то что из-за наличия однух, Вы комплекс перенесли в эконом.
Владельцы квартир в Тетрисе были бы рады, если бы там не было однушек под аренду, но что поделать. Там бывают однушки от 48 м2 - в принципе не сильно большие, хотя по цене все равно ценз есть. Из хорошего - что часть их с соседними квартирами пообъединяли в большие.
Vlad442 написав:вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно.
то не лояльность, а страх потерять
ложная лояльность – проявляется при наличии транзакций, но при этом отсутствии чувства удовлетворения, привязанности. Ложная лояльность возникает при приобретении предмета, при этом, неудовлетворенности им и при отсутствии возможности для альтернативы; http://www.marketch.ru/marketing_dictio ... loyalnost/
гарячий шмигальський привіт імені картантину 31 липня... учотка Первий в екстазі, це який відкладений спрос образується осінню, коли він приїде з отпуска з Туреччини від акурта ... бабло потече ріками в руки рил та продаванів. Це перемога, зробили разом!!!!
PS В тему эффективности сдачи через агентов. Двушка намного лучшей планировки (но, фактически, без ремонта и без мебели) висит почти месяц. В топе, снижают цену. https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2- ... b;promoted Конечно это может быть фейк. К агентским объявлениям у меня доверия О и я, обычно, никогда не использую их в анализе и редко принимаю к рассмотрению. Как и многие другие люди. Обратите внимание на разницу в количестве просмотров. Агентское в топе за месяц с намного более дешевой ценой 583, а хозяйское за неделю с докризисной ценой 214 без всякой рекламы.
Влад вроде и опытный , но никак не понимает, что в объявлении можно заменить фото, текс, то есть отредактировать под другой объект, а количество просмотров будет то же. За месяц в этом объявлении могло рекламироваться 3-4 квартиры, отсюда и просмотры. Что касается квартиры за 9000: как думаете, полное отсутствие денег или жлобство заставило притащить стол с табуретками, которым более 30 лет и старое зеркало в коридор?
гарячий шмигальський привіт імені картантину 31 липня... учотка Первий в екстазі, це який відкладений спрос образується осінню, коли він приїде з отпуска з Туреччини від акурта ... бабло потече ріками в руки рил та продаванів. Це перемога, зробили разом!!!!
Ти помиляєшся. Радості від зубожіння у мене ніколи не було і не буде.
Зи. Коли це Я був за зебілів? Я ж порохобот. Лічи склерос.
Зизи. Тетрісом власники авто показують середній палец власникам паркомісць - паркують вздовж вулиці:-)
Serg-ik написав:Влад вроде и опытный , но никак не понимает, что в объявлении можно заменить фото, текс, то есть отредактировать под другой объект, а количество просмотров будет то же. За месяц в этом объявлении могло рекламироваться 3-4 квартиры, отсюда и просмотры. Что касается квартиры за 9000: как думаете, полное отсутствие денег или жлобство заставило притащить стол с табуретками, которым более 30 лет и старое зеркало в коридор?
Календарь на кухне-за 2019 год
Начинали рекламировать ее с 10, сейчас 9. Раз в неделю просматриваю объявления и постоянно его вижу. Достаточно опытный, чтобы явный мусор не тащить. Видел эту квартиру в начале 19-ого. Кажется, даже кидал ссылку, как пример супержлобремонта за тысячу долларов. Там даже в санузлах стены просто по бетону покрашены. Еще и добавили сдачу через агента к этим всем проколам - взяли квартиру стоимостью 75-80 тыс, зажали 4 тысячи на ремонт, и получили печальный результат.
гарячий шмигальський привіт імені картантину 31 липня... учотка Первий в екстазі, це який відкладений спрос образується осінню, коли він приїде з отпуска з Туреччини від акурта ... бабло потече ріками в руки рил та продаванів. Це перемога, зробили разом!!!!
Да уж, продление карантина ухудшает и без того низкие ожидания и настроения. Уже и жаркая пора, и отсиделись вроде бы вдоволь, а эпидемиологическая ситуация только ухудшается.
Боюсь, что "асеннее аживление" будет про количество больных, а не КРЖН.
Сегодня говорил с друзьями-рестораторами - открытого формата у них в принципе нет, принимают по-тихому непуганных постоянных клиентов (20% былой выручки) и запартнерились со службами доставки (еще 15%). 70% персонала отправили за свой счет, за барную стойку стал один из партнеров...