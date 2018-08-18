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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4396439743984399

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 00:34

  foxluck написав:Richi
Нет утвержденных стандартов.
Мое мнение:
Бизнес класс должен располагаться в развитом районе с хорошей инфраструктурой, иметь нестандартный дизайн фасадов из качественных материалов, квартиры с потолками 3 метра (и выше), с дизайнерскими входными группами и подземными паркингом с числом машиномест не меньше числа квартир. Материал стен - с хорошей шумоизоляцией.
Количество квартир на этаже должно быть не такое большое как в общежитии. И площади квартир должны быть достаточно просторными. И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном. И должны быть качественные лифты в достаточном количестве

Ок, спасибо, т.е. все вменяемые люди понимают, что бизнес-класс определяется достаточно простыми параметрами. Вопрос, как может быть бизнес-классом любой из комплексов в центре где окна в окна или ЦП с НЛ с отвратительной шумоизоляцией и т.д. Пожалуйста, кто-то может назвать 2-3 комплекса, которые реально соответствую бизнес-классу?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 00:48

Richi
К нему можно только стремиться :) Все 100% параметров не все выдержат, но по большинству параметров с определенными допущениями я бы отнес.

К Бизнес-классу:
Централ Парк, Бульвар Фонтанов, Бусов Хилл, Чикаго, еще не построеный Метрополь, Роял Тауер и некоторые другие

К Премиум классу (отличается от Бизнеса какой-то "фишкой" присущей именно этому проекту, а так же сервисом премиум класса):
Тетрис Холл, еще не построеный Тарьян Тауер (построят-посмотрим), Джек Тауер (фишки есть, сервис и придомовая так себе)

Еще есть Элит класс (потолки от 3.2м, расположение совсем в центре, большие метражи):
Диамонд Хилл (с определенными оговорками), Грушевского 9А и некоторые другие.

Учтите что это условная классификация, не всегда можно точно определить класс дома. И я не все дома привел, а просто примеры.
foxluck
 
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  #<1 ... 4396439743984399
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