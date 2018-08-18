foxluck написав:Richi
Нет утвержденных стандартов.
Мое мнение:
Бизнес класс должен располагаться в развитом районе с хорошей инфраструктурой, иметь нестандартный дизайн фасадов из качественных материалов, квартиры с потолками 3 метра (и выше), с дизайнерскими входными группами и подземными паркингом с числом машиномест не меньше числа квартир. Материал стен - с хорошей шумоизоляцией.
Количество квартир на этаже должно быть не такое большое как в общежитии. И площади квартир должны быть достаточно просторными. И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном. И должны быть качественные лифты в достаточном количестве
Ок, спасибо, т.е. все вменяемые люди понимают, что бизнес-класс определяется достаточно простыми параметрами. Вопрос, как может быть бизнес-классом любой из комплексов в центре где окна в окна или ЦП с НЛ с отвратительной шумоизоляцией и т.д. Пожалуйста, кто-то может назвать 2-3 комплекса, которые реально соответствую бизнес-классу?