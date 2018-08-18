Додано: Чет 18 чер, 2020 01:39

Vlad442 написав: rjkz написав: У меня очень профессиональный агент. У меня очень профессиональный агент.

Так пусть занимается вопросами достойными его уровня. Сдавать квартиру при некотором опыте дело несложное. Можно обращаться к нему с действительно сложными вопросами, а не подкармливать на пустом месте.

Попробуйте, после 10-ой пересдачи станете профессиональней любого риелтора. Кроме того, ничего человеческое не чуждо даже профи. Он всегда будет заботится о своих интересах больше, чем о ваших.

rjkz написав: Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник. Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.

То есть вы понимаете, что риелтора оплачиваете вы и выйти на уровень рыночных цен сможете выйти только через полгода-год.

Про лояльного арендатора - на самом деле, если вы сдаете напрямую, 2/3 людей будут приходить с риелторами, поэтому цель найти не очень опытного арендатора будет достигнута. При этом вы ничего не потеряете - арендаторы оплатят услуги своего агента. На вашего агента их бы вам не привели. Зачем их агентам делиться. И тут мы подходим к очень интересному вопросу.

Люди, которые звонят вашему агенту ищут напрямую на олхе. Значит они достаточно опытные и, если заплатили вашему риелтору, сделали это осознанно, получив более низкую цену. Это не тот тип лояльности, который вам нужен. Через год они будут так же сидеть в олхе, мониторить цены и перескочат, если захотят.

Остальная 1/3 прямых - вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно. Так пусть занимается вопросами достойными его уровня. Сдавать квартиру при некотором опыте дело несложное. Можно обращаться к нему с действительно сложными вопросами, а не подкармливать на пустом месте.Попробуйте, после 10-ой пересдачи станете профессиональней любого риелтора. Кроме того, ничего человеческое не чуждо даже профи. Он всегда будет заботится о своих интересах больше, чем о ваших.То есть вы понимаете, что риелтора оплачиваете вы и выйти на уровень рыночных цен сможете выйти только через полгода-год.Про лояльного арендатора - на самом деле, если вы сдаете напрямую, 2/3 людей будут приходить с риелторами, поэтому цель найти не очень опытного арендатора будет достигнута. При этом вы ничего не потеряете - арендаторы оплатят услуги своего агента. На вашего агента их бы вам не привели. Зачем их агентам делиться. И тут мы подходим к очень интересному вопросу.Люди, которые звонят вашему агенту ищут напрямую на олхе. Значит они достаточно опытные и, если заплатили вашему риелтору, сделали это осознанно, получив более низкую цену. Это не тот тип лояльности, который вам нужен. Через год они будут так же сидеть в олхе, мониторить цены и перескочат, если захотят.Остальная 1/3 прямых - вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно.

1. Он занимается разными вопросами - и сдачей в аренду и продажами-покупками и решением не вопросов, связанных с собственностью и оформлением, зачастую нестандартными и сложными. В том числе представляет клиентов в судах. Благодаря его консультациям я не потерял один из моих объектов при попытке мошенничества.И кстати, мне нравится как он ведет себя с соискателями - не так как обычные риелторы. Ничего не "впаривает". Кроме того, я могу уехать и оставить ему ключи для показов. В противном случае, мне надо корректировать свои планы.2. Повторюсь, в моем понимании, каждый имеет право ЗАРАБАТЫВАТЬ. Я точно могу работать без риелтора, но принципиально не хочу. Уже много раз писал, что в этом есть множество косвенных полезных факторов. Например, если кто-то пытается "договориться" без риелтора, который его привел, то на этом все заканчивается. Человек, который хочет кинуть другого человека, который оказал ему услугу, кинет и арендодателя. "Это-же кровопийца, который ничего не делает и на шару получает тяжело заработанные деньги." Или что-то типа этого здесь периодически всплывает.3. Вопрос цены "с риелтором" и "без риелтора" спорный - мы ставим чуть завышенную хотелку и с некоторой периодичностью и шагом прощупываем точку спроса. Это несколько затягивает экспозицию, но при условии многолетней аренды одним арендатором, это не сущуственно. К тому-же нет четкой цены типа 10234 грн и 56 коп. Оперируют как правило шагом в 500 грн. То есть, кто-то может сдать на 500 грн дороже рынка, кто-то по рынку, а кто-то дешевле на 500 грн. даже если допустить, что съем произошел на 500 грн ниже рынка, то на полугодовом контракте это составит АЖ 3000 грн. То есть, не то чтобы деньги. Но при цене на 500 грн ниже, если это не карантин и не дикий несезон - не будет отбоя от желающих. Поэтому ниже 500 грн от рынка ценник не опустится.4. Если клиента приводит другой риелтор, то это вообще не вопрос - они делят комиссию на двоих. Мой не жадный. Поэтому я ничего в этом смысле не теряю.5. Ваша стратегия тоже работает, поэтому имеете полное право ее применять.Опять многобуквие. Сорри.