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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 18 чер, 2020 00:34
foxluck написав:Richi
Нет утвержденных стандартов.
Мое мнение:
Бизнес класс должен располагаться в развитом районе с хорошей инфраструктурой, иметь нестандартный дизайн фасадов из качественных материалов, квартиры с потолками 3 метра (и выше), с дизайнерскими входными группами и подземными паркингом с числом машиномест не меньше числа квартир. Материал стен - с хорошей шумоизоляцией.
Количество квартир на этаже должно быть не такое большое как в общежитии. И площади квартир должны быть достаточно просторными. И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном. И должны быть качественные лифты в достаточном количестве
Ок, спасибо, т.е. все вменяемые люди понимают, что бизнес-класс определяется достаточно простыми параметрами. Вопрос, как может быть бизнес-классом любой из комплексов в центре где окна в окна или ЦП с НЛ с отвратительной шумоизоляцией и т.д. Пожалуйста, кто-то может назвать 2-3 комплекса, которые реально соответствую бизнес-классу?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 00:48
Richi
К нему можно только стремиться
Все 100% параметров не все выдержат, но по большинству параметров с определенными допущениями я бы отнес.
К Бизнес-классу:
Централ Парк, Бульвар Фонтанов, Бусов Хилл, Чикаго, еще не построеный Метрополь, Роял Тауер и некоторые другие
К Премиум классу (отличается от Бизнеса какой-то "фишкой" присущей именно этому проекту, а так же сервисом премиум класса):
Тетрис Холл, еще не построеный Тарьян Тауер (построят-посмотрим), Джек Тауер (фишки есть, сервис и придомовая так себе)
Еще есть Элит класс (потолки от 3.2м, расположение совсем в центре, большие метражи):
Диамонд Хилл (с определенными оговорками), Грушевского 9А и некоторые другие.
Учтите что это условная классификация, не всегда можно точно определить класс дома. И я не все дома привел, а просто примеры.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 01:39
Vlad442 написав: rjkz написав:
У меня очень профессиональный агент.
Так пусть занимается вопросами достойными его уровня. Сдавать квартиру при некотором опыте дело несложное. Можно обращаться к нему с действительно сложными вопросами, а не подкармливать на пустом месте.
Попробуйте, после 10-ой пересдачи станете профессиональней любого риелтора. Кроме того, ничего человеческое не чуждо даже профи. Он всегда будет заботится о своих интересах больше, чем о ваших.
rjkz написав:
Да, это правда. Но сдав с агентом, который предварительно отфильтровал кучу звонков и неподходящих соискателей, я получаю лояльного арендатора. Проходит полгода (было даже год) и я начинаю применять Вашу тактику в определении дальнейшей цены.То есть, через погода мы сдавали-бы равноценные квартиры примерно за один ценник.
То есть вы понимаете, что риелтора оплачиваете вы и выйти на уровень рыночных цен сможете выйти только через полгода-год.
Про лояльного арендатора - на самом деле, если вы сдаете напрямую, 2/3 людей будут приходить с риелторами, поэтому цель найти не очень опытного арендатора будет достигнута. При этом вы ничего не потеряете - арендаторы оплатят услуги своего агента. На вашего агента их бы вам не привели. Зачем их агентам делиться. И тут мы подходим к очень интересному вопросу.
Люди, которые звонят вашему агенту ищут напрямую на олхе. Значит они достаточно опытные и, если заплатили вашему риелтору, сделали это осознанно, получив более низкую цену. Это не тот тип лояльности, который вам нужен. Через год они будут так же сидеть в олхе, мониторить цены и перескочат, если захотят.
Остальная 1/3 прямых - вы можете получить лояльность другим способом. Например выставить больше залог и жестче штрафы за досрочный съезд и им это будет выгодно.
1. Он занимается разными вопросами - и сдачей в аренду и продажами-покупками и решением не вопросов, связанных с собственностью и оформлением, зачастую нестандартными и сложными. В том числе представляет клиентов в судах. Благодаря его консультациям я не потерял один из моих объектов при попытке мошенничества.
И кстати, мне нравится как он ведет себя с соискателями - не так как обычные риелторы. Ничего не "впаривает". Кроме того, я могу уехать и оставить ему ключи для показов. В противном случае, мне надо корректировать свои планы.
2. Повторюсь, в моем понимании, каждый имеет право ЗАРАБАТЫВАТЬ. Я точно могу работать без риелтора, но принципиально не хочу. Уже много раз писал, что в этом есть множество косвенных полезных факторов. Например, если кто-то пытается "договориться" без риелтора, который его привел, то на этом все заканчивается. Человек, который хочет кинуть другого человека, который оказал ему услугу, кинет и арендодателя. "Это-же кровопийца, который ничего не делает и на шару получает тяжело заработанные деньги." Или что-то типа этого здесь периодически всплывает.
3. Вопрос цены "с риелтором" и "без риелтора" спорный - мы ставим чуть завышенную хотелку и с некоторой периодичностью и шагом прощупываем точку спроса. Это несколько затягивает экспозицию, но при условии многолетней аренды одним арендатором, это не сущуственно. К тому-же нет четкой цены типа 10234 грн и 56 коп. Оперируют как правило шагом в 500 грн. То есть, кто-то может сдать на 500 грн дороже рынка, кто-то по рынку, а кто-то дешевле на 500 грн. даже если допустить, что съем произошел на 500 грн ниже рынка, то на полугодовом контракте это составит АЖ 3000 грн. То есть, не то чтобы деньги. Но при цене на 500 грн ниже, если это не карантин и не дикий несезон - не будет отбоя от желающих. Поэтому ниже 500 грн от рынка ценник не опустится.
4. Если клиента приводит другой риелтор, то это вообще не вопрос - они делят комиссию на двоих. Мой не жадный. Поэтому я ничего в этом смысле не теряю.
5. Ваша стратегия тоже работает, поэтому имеете полное право ее применять.
Опять многобуквие. Сорри.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 01:46
Vlad442 написав: Первый написав:
Уверен что собственникам квартир в Тетрисе плевать на то что из-за наличия однух, Вы комплекс перенесли в эконом.
Я не делил существующие комплексы. Просто написал свои предпочтения. Жить в подъезде, где нет однух немного приятней. Более взрослые, стабильные, семейные люди.
Надо срочно пересдать "Ылитный АППС" (ТМ захар) как бизнес. Только в первой и шестой секциях однухи есть и в каждой другой по одной на первых этажах. Остальное только 2-к под 70м2 и 3к 90+.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 01:54
foxluck написав:Richi
Нет утвержденных стандартов.
Мое мнение:
Бизнес класс должен располагаться в развитом районе с хорошей инфраструктурой, иметь нестандартный дизайн фасадов из качественных материалов, квартиры с потолками 3 метра (и выше), с дизайнерскими входными группами и подземными паркингом с числом машиномест не меньше числа квартир. Материал стен - с хорошей шумоизоляцией.
Количество квартир на этаже должно быть не такое большое как в общежитии. И площади квартир должны быть достаточно просторными. И количество многокомнатных квартир должно составлять достаточно большой процент, а не так что 1 и 2 комнатные в основном. И должны быть качественные лифты в достаточном количестве
В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 06:11
airmax78 написав:Damien
Все сложно. Раньше во всем помогал разобаться дохтур Ким. Но он нас покинул.
Я слежу за вами.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 07:47
foxluck написав: Первый написав:
Зизи. Тетрісом власники авто показують середній палец власникам паркомісць - паркують вздовж вулиці:-)
Есть шанс, что в будущем в центре еще сложнее с парковкой будет, и владельцы паркомест (купленных для себя, а не под сдачу) все таки оценят пользу от них.
Моє переконання, що в центрі купівля паркомісця через мотивацію «немає куди поставити коня» це попадос на баблос, І мешканці економа Тетрісу це чітко доводять.
Мотивація може бути інша - голуби не какали, пилом не припадала, дощик не йшов, сніг не припорошував, сумку носити не 100 метрів, а 50... але за такої мотивації дістати для тачки, яку продаси за рік - два, 60 ку складно.
До речі. Любителям лакшері паркінгів і не любителям сусідів. Враховуйте що чим менший паркінг тим більша вартість комунальних.
В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 07:56
Первый написав:
але за такої мотивації дістати для тачки, яку продаси за рік - два, 60 ку складно.
Все так. Только не 60ку а 45ку.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 07:58
rjkz написав:
В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?
В Элит от 3.2 обычно.
Хотя 3.2 не делает дом автоматически элиткой. Например Метрополис недостроеный имеет высоту больше 3 м (то ли 3.2 то ли 3.1), но попадает то ли в Бизнес то ли в Элит.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:05
foxluck написав:Richi
К нему можно только стремиться
Все 100% параметров не все выдержат, но по большинству параметров с определенными допущениями я бы отнес.
К Бизнес-классу:
Централ Парк, Бульвар Фонтанов, Бусов Хилл, Чикаго, еще не построеный Метрополь, Роял Тауер и некоторые другие
К Премиум классу (отличается от Бизнеса какой-то "фишкой" присущей именно этому проекту, а так же сервисом премиум класса):
Тетрис Холл, еще не построеный Тарьян Тауер (построят-посмотрим), Джек Тауер (фишки есть, сервис и придомовая так себе)
Еще есть Элит класс (потолки от 3.2м, расположение совсем в центре, большие метражи):
Диамонд Хилл (с определенными оговорками), Грушевского 9А и некоторые другие.
Учтите что это условная классификация, не всегда можно точно определить класс дома. И я не все дома привел, а просто примеры.
Джек из премиума выбрасываем. Это замаскированный под бизнес комфорт+.
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