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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:08
Первый написав:
В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.
Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:10
rjkz написав:
В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?
Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.
Правда не Киев.
Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.
Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 18 чер, 2020 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:21
Первый написав: foxluck написав: Первый написав:
Зизи. Тетрісом власники авто показують середній палец власникам паркомісць - паркують вздовж вулиці:-)
Есть шанс, что в будущем в центре еще сложнее с парковкой будет, и владельцы паркомест (купленных для себя, а не под сдачу) все таки оценят пользу от них.
Моє переконання, що в центрі купівля паркомісця через мотивацію «немає куди поставити коня» це попадос на баблос, І мешканці економа Тетрісу це чітко доводять.
Мотивація може бути інша - голуби не какали, пилом не припадала, дощик не йшов, сніг не припорошував, сумку носити не 100 метрів, а 50... але за такої мотивації дістати для тачки, яку продаси за рік - два, 60 ку складно.
До речі. Любителям лакшері паркінгів і не любителям сусідів. Враховуйте що чим менший паркінг тим більша вартість комунальних.
В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.
25 дол/міс????
Дёшево, вельми дешево.
Треба порівнювати з Лондоном, Нью-Йорком, Сіднеєм, Берліном. Грошей у укро-бидло-еліти не менше, ніж у бізнесменів з зазначених країн.
Коли я буваю в Бориспільському аеропорту, то з цікавістю розглядаю фізіономії місцевих пасажирів. Вони аж світяться духовністю, щирістю, інтелехтом, людяністю
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 18 чер, 2020 08:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:24
BIGor написав: Первый написав:
В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.
Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.
ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.
Недавно була тема даєш паркінг в оренду!
Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж будинках зважувати на експлуатаційні.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:27
Первый написав: BIGor написав: Первый написав:
В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.
Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.
ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.
Недавно була тема даєш паркінг в оренду!
Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж районах зважувати на експлуатаційні.
На квартири є субсидії.
Значить, і на паркінги мусять бути!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:12
Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.
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