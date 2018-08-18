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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4397439843994400

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:10

  rjkz написав:В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?


Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.
Правда не Киев.

Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.
Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 18 чер, 2020 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:21

  Первый написав:
  foxluck написав:
  Первый написав:Зизи. Тетрісом власники авто показують середній палец власникам паркомісць - паркують вздовж вулиці:-)

Есть шанс, что в будущем в центре еще сложнее с парковкой будет, и владельцы паркомест (купленных для себя, а не под сдачу) все таки оценят пользу от них.

Моє переконання, що в центрі купівля паркомісця через мотивацію «немає куди поставити коня» це попадос на баблос, І мешканці економа Тетрісу це чітко доводять.
Мотивація може бути інша - голуби не какали, пилом не припадала, дощик не йшов, сніг не припорошував, сумку носити не 100 метрів, а 50... але за такої мотивації дістати для тачки, яку продаси за рік - два, 60 ку складно.

До речі. Любителям лакшері паркінгів і не любителям сусідів. Враховуйте що чим менший паркінг тим більша вартість комунальних.

В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

25 дол/міс????
Дёшево, вельми дешево.
Треба порівнювати з Лондоном, Нью-Йорком, Сіднеєм, Берліном. Грошей у укро-бидло-еліти не менше, ніж у бізнесменів з зазначених країн.

Коли я буваю в Бориспільському аеропорту, то з цікавістю розглядаю фізіономії місцевих пасажирів. Вони аж світяться духовністю, щирістю, інтелехтом, людяністю :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 чер, 2020 08:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:24

  BIGor написав:
  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.


:-) ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.

Недавно була тема даєш паркінг в оренду!

Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж будинках зважувати на експлуатаційні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:27

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.


:-) ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.

Недавно була тема даєш паркінг в оренду!

Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж районах зважувати на експлуатаційні.

На квартири є субсидії.
Значить, і на паркінги мусять бути!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:12

  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html



Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.
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