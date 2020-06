Додано: Чет 18 чер, 2020 10:26

airmax78 написав: Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете?



он здесь, чтобы "портить нам жизнь" (с)

но тролли канешна мы бгг он здесь, чтобы "портить нам жизнь" (с)но тролли канешна мы бгг

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.