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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4398439944004401>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:10

  rjkz написав:В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?


Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.
Правда не Киев.

Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.
Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 18 чер, 2020 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:24

  BIGor написав:
  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.


:-) ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.

Недавно була тема даєш паркінг в оренду!

Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж будинках зважувати на експлуатаційні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:12

  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html



Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:19

  vossmy написав:
  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html



Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.

Ліфти, мабуть, не працюють?
Мутрий нарот пішки шльопає на 25-й поверх?

  BIGor написав:
  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.


25 дол/міс????
Дёшево, вельми дешево.
Треба порівнювати з Лондоном, Нью-Йорком, Сіднеєм, Берліном. Грошей у укро-бидло-еліти не менше, ніж у бізнесменів з зазначених країн.

Якщо є субсидії на комунальні послуги, то повинні бути субсидії й на паркінги і на купівлю автоммобілів. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 чер, 2020 09:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:20

  vossmy написав:
  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html



Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.

Па600... капец. Налетай - подешевело. Виталий, астанавитесь! Если адские страдания в дупе Трои продаются па600 и это дешево, то сколько же должно стоить комфортабельное жилье в центре Киева? 2-3-5куе за метр?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 18 чер, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:07

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:В ліко на 100 місць - комунальні 700 грн на паркомісце. Власники ексклюзивних паркомісць в шоці.

Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.


:-) ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.

Недавно була тема даєш паркінг в оренду!

Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж будинках зважувати на експлуатаційні.

Я не жалаею о покупке машиномест. Одно мне сейчас полностью оплачивает всю коммуналку за квартиру и оба машиноместа, пока я всем этим не пользуюсь. Второе - я часто использую сам, когда приезжаю посмотреть на работу строителей. Когда перееду, даже и не знаю, заберу ли 2е из аренды или буду продолжать сдавать.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:19

  airmax78 написав:
  vossmy написав:
  vitaliian написав:троя по 600 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... HPf6d.html



Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.

Па600... капец. Налетай - подешевело. Виталий, астанавитесь!


макс вы троль? я кого-то призываю что то покупать? честно у меня вообще сомнения что у вас есть квартира в собственности, по стилю общения вы напоминаете гопника в спортивках с пивом на ступеньках общаги.

Для тех кто на бронепоезде напомню это ветка о ценах на киевскую недвижимость. Создавайте отдельную ветку по элитному или бизнес сегментам и гоните от туда всех кто оффтопит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:23

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  vossmy написав:
Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.

Па600... капец. Налетай - подешевело. Виталий, астанавитесь!


макс вы троль? я кого-то призываю что то покупать? честно у меня вообще сомнения что у вас есть квартира в собственности, по стилю общения вы напоминаете гопника в спортивках с пивом на ступеньках общаги.

Так и есть. Время от времени промышляю гоп-стопом.
Виталий, вы все никак не угомонитесь, продолжаете набрасывать и набрасывать сюда какие-то адские варианты с намеком на то, что, типа: "вот же - дешевеет! что я говорил?"
И все варианты как на подбор, если не УКО, то какое-то мрачнейшее г0внище. Зачем вы это делаете?
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:26

  airmax78 написав:Зачем вы это делаете?


он здесь, чтобы "портить нам жизнь" (с)
но тролли канешна мы бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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