Якщо вільнолюдям дорого 27 дол. в місяць - нехай оформлюють субсидію.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 08:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:10
Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.
Правда не Киев.
Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.
Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 18 чер, 2020 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:24
ага. Субсидія не положена, і це було б не правильно.
Недавно була тема даєш паркінг в оренду!
Так Я про ньюанси. В центральних економах не брать, в не центральних бомж будинках зважувати на експлуатаційні.
Всім процвітання!
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:12
Це недобудова, воду носять в відрах. Іншого також немає.
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:19
Ліфти, мабуть, не працюють?
Мутрий нарот пішки шльопає на 25-й поверх?
25 дол/міс????
Дёшево, вельми дешево.
Треба порівнювати з Лондоном, Нью-Йорком, Сіднеєм, Берліном. Грошей у укро-бидло-еліти не менше, ніж у бізнесменів з зазначених країн.
Якщо є субсидії на комунальні послуги, то повинні бути субсидії й на паркінги і на купівлю автоммобілів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 чер, 2020 09:32, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 18 чер, 2020 09:20
Па600... капец. Налетай - подешевело. Виталий, астанавитесь! Если адские страдания в дупе Трои продаются па600 и это дешево, то сколько же должно стоить комфортабельное жилье в центре Киева? 2-3-5куе за метр?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 18 чер, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:07
Я не жалаею о покупке машиномест. Одно мне сейчас полностью оплачивает всю коммуналку за квартиру и оба машиноместа, пока я всем этим не пользуюсь. Второе - я часто использую сам, когда приезжаю посмотреть на работу строителей. Когда перееду, даже и не знаю, заберу ли 2е из аренды или буду продолжать сдавать.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:19
макс вы троль? я кого-то призываю что то покупать? честно у меня вообще сомнения что у вас есть квартира в собственности, по стилю общения вы напоминаете гопника в спортивках с пивом на ступеньках общаги.
Для тех кто на бронепоезде напомню это ветка о ценах на киевскую недвижимость. Создавайте отдельную ветку по элитному или бизнес сегментам и гоните от туда всех кто оффтопит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 10:23, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:23
Так и есть. Время от времени промышляю гоп-стопом.
Виталий, вы все никак не угомонитесь, продолжаете набрасывать и набрасывать сюда какие-то адские варианты с намеком на то, что, типа: "вот же - дешевеет! что я говорил?"
И все варианты как на подбор, если не УКО, то какое-то мрачнейшее г0внище. Зачем вы это делаете?
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:26
он здесь, чтобы "портить нам жизнь" (с)
но тролли канешна мы бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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