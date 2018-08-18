Ну да, такой получается Васенька-лайт.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:28
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чтоб вы не расслаблялись, приколько наблюдать как вы обмазываете дер%%ом практически всё, может вам на манхеттене надо жить с воспалёнными амбициями?
обмызывайте дер%%ом, если ничего другого не умеете, я не обижаюсь)
так не читайте, знаете в чем проблема? или вам нужно на кого то сливать негатив? за несколько месяцев что я на этой ветке от вас ноль конструктива, сплошные жалобы что жемчуг мелкий.
тест на манию величия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ок. Наверное вы правы, проще просто отправить в игнор.
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