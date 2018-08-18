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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43994400440144024403>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И все варианты как на подбор, если не УКО, то какое-то мрачнейшее г0внище. Зачем вы это делаете?
чтоб вы не расслаблялись, приколько наблюдать как вы обмазываете дер%%ом практически всё, может вам на манхеттене надо жить с воспалёнными амбициями?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-h-ko ... InabH.html хрущ по 744

обмызывайте дер%%ом, если ничего другого не умеете, я не обижаюсь)

  airmax78 написав:Ну да, такой получается Васенька-лайт.

так не читайте, знаете в чем проблема? или вам нужно на кого то сливать негатив? за несколько месяцев что я на этой ветке от вас ноль конструктива, сплошные жалобы что жемчуг мелкий.

  kingkongovets написав:он здесь, чтобы "портить нам жизнь" (с)
тест на манию величия.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ок. Наверное вы правы, проще просто отправить в игнор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Трои продаются па600 и это дешево, то сколько же должно стоить комфортабельное жилье в центре Киева? 2-3-5куе за метр?
моё имхо, окраины по 500 должны быть.
  airmax78 написав:И все варианты как на подбор, если не УКО, то какое-то мрачнейшее г0внище
это претензия не ко мне,я это комнище не строил и разрешения на него не давал. Вы когда в Киев переезжали, страной не ошиблись?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:41

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Зачем вы это делаете?


он здесь, чтобы "портить нам жизнь" (с)
но тролли канешна мы бгг

Ну да, такой получается Васенька-лайт.

Ксаті, тут же були сводкі с полєй, що там вокруг всьо подорожало ізза корони та самоізоляції Трайбеки без Ковбаски і Уні з трьома крапузами.

Як там Березанські іпеня, 3Х вверх ракетой? Чи тільки 2Х5?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Для тех кто на бронепоезде напомню это ветка о ценах на киевскую недвижимость. Создавайте отдельную ветку по элитному или бизнес сегментам и гоните от туда всех кто оффтопит.

А вы что, решили, что это ветка по ценам на квартиры в проблемных домах в зажопье?

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2-h-ko ... InabH.html хрущ по 744

обмызывайте дер%%ом

Че там мазать, все и так уже :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну що тут?
Вже коронавірус відступає?
ІмПатєка пА 10%?
А середня зарплата стартує від 1К долярів? :D

І ще до повного щастя - ціни на нерухомість просіли на 10-25%? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:55

  Долярчик написав:Ну що тут?
Вже коронавірус відступає?
ІмПатєка пА 10%?
А середня зарплата стартує від 1К долярів? :D

І ще до повного щастя - ціни на нерухомість просіли на 10-25%? :D
Вы там жарьте а рыба будет.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А вы что, решили, что это ветка по ценам на квартиры в проблемных домах в зажопье?
Зажопья а-ля Троя Киев или нет? Проблемные дома в коррупционной стране правило или исключение? Переименовывайте ветку тогда предьявляйте. "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в элитных домах центральных районах Киева?"
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:03

  vitaliian написав:
  Faceless написав:А вы что, решили, что это ветка по ценам на квартиры в проблемных домах в зажопье?
Зажопья а-ля Троя Киев или нет? Проблемные дома в коррупционной стране правило или исключение? Переименовывайте ветку тогда предьявляйте. "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в элитных домах центральных районах Киева?"

Проблемные дома это все таки исключение, а не правило
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Че-то совсем упаднические настроения на ветке...
BIGor
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