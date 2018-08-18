Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну що тут? Вже коронавірус відступає? ІмПатєка пА 10%? А середня зарплата стартує від 1К долярів?
І ще до повного щастя - ціни на нерухомість просіли на 10-25%?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Faceless написав:А вы что, решили, что это ветка по ценам на квартиры в проблемных домах в зажопье?
Зажопья а-ля Троя Киев или нет? Проблемные дома в коррупционной стране правило или исключение? Переименовывайте ветку тогда предьявляйте. "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в элитных домах центральных районах Киева?"
Faceless написав:А вы что, решили, что это ветка по ценам на квартиры в проблемных домах в зажопье?
Зажопья а-ля Троя Киев или нет? Проблемные дома в коррупционной стране правило или исключение? Переименовывайте ветку тогда предьявляйте. "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в элитных домах центральных районах Киева?"
Проблемные дома это все таки исключение, а не правило