Одних патриотик с эврикой 65 домов. Патриотика 34 дома Эврика 31 дом,
хорошее правило с 65 исключениями)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Одних патриотик с эврикой 65 домов. Патриотика 34 дома Эврика 31 дом,
хорошее правило с 65 исключениями)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:14
BIGor Все сидят, пересчитывают своих лосей и рыдают. Жалеют о сделанных покупках, постят на ОЛХ объявления о продаже всего. Тут уж не до вселого расположения духа. Особенно когда кое-кто постоянно нагнетает или подкидывает подешевевшие отличные варианты, о которых ты раньше даже мечтать не мог. Или разгромную аналитику постит.
Предлагаю ввести правило на ветке, как на бирже: когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:15
В Киеве домов тысячи, может даже десятки тысяч. Патриотики, что сданы - к проблемным не относятся. В целом, реально проблемных, типа УКО - думаю, в предлах сотни. Т.е. буквально менее процента
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нужна новая ветка, в каком районе столицы можно купить жильё ниже 800 долл/m думаю там никто не станет кидаться какашками что квартира в зажопье.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в пределах статистической погрешности
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:25
нужна новая ветка "почему я так плохо живу?", чтобы переносить туда все эти упаднические ниочемные по сути темы посты профессиональных бездельников и неудачников
также вношу предложение банить на несколько часов/дней лиц, на посты которых в течение дня поступило 3+ жалобы по поводу оффтопа
заипало
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Судя по тому, что Прохожий, Первый, Инвесторкиев и проч. появляются редко, то всё хорошо, растём, им некогда трепаться, скупают, потому что вот-вот, к декабрю, всё подорожает, особенно в гривне
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:30
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:44
це ще добре що лосів,
ще кілька місяців карантину і будуть перераховувати хто патрони а хто макарони, що лишилися.
https://fi202x.blogspot.com/
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