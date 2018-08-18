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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4400440144024403>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Проблемные дома это все таки исключение, а не правило
Одних патриотик с эврикой 65 домов. Патриотика 34 дома Эврика 31 дом,
хорошее правило с 65 исключениями)
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:14

BIGor Все сидят, пересчитывают своих лосей и рыдают. Жалеют о сделанных покупках, постят на ОЛХ объявления о продаже всего. Тут уж не до вселого расположения духа. Особенно когда кое-кто постоянно нагнетает или подкидывает подешевевшие отличные варианты, о которых ты раньше даже мечтать не мог. Или разгромную аналитику постит.
Предлагаю ввести правило на ветке, как на бирже: когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:15

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Проблемные дома это все таки исключение, а не правило
Одних патриотик с эврикой 65 домов. Патриотика 34 дома Эврика 31 дом, хорошее правило с 65 исключениями)

В Киеве домов тысячи, может даже десятки тысяч. Патриотики, что сданы - к проблемным не относятся. В целом, реально проблемных, типа УКО - думаю, в предлах сотни. Т.е. буквально менее процента
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.
... и жизнь наладится)
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Т.е. буквально несколько процентов.
нужна новая ветка, в каком районе столицы можно купить жильё ниже 800 долл/m думаю там никто не станет кидаться какашками что квартира в зажопье.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Нфіга ж собі!
Сотня проблемних будинків 25 поверхів - це мало??? В кожному орієнтовно 200 квартир, тобто до 20 000 проблемних квартир - мало?
в пределах статистической погрешности
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:25

нужна новая ветка "почему я так плохо живу?", чтобы переносить туда все эти упаднические ниочемные по сути темы посты профессиональных бездельников и неудачников
также вношу предложение банить на несколько часов/дней лиц, на посты которых в течение дня поступило 3+ жалобы по поводу оффтопа
заипало
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.

Судя по тому, что Прохожий, Первый, Инвесторкиев и проч. появляются редко, то всё хорошо, растём, им некогда трепаться, скупают, потому что вот-вот, к декабрю, всё подорожает, особенно в гривне
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:30

  kingkongovets написав:также вношу предложение банить на несколько часов/дней лиц, на посты которых в течение дня поступило 3+ жалобы по поводу оффтопа
заипало

Обращение ко всем.
Помогите найти хоть одно сообщение по теме.
Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:44

  airmax78 написав:BIGor Все сидят, пересчитывают своих лосей и рыдают. Жалеют о сделанных покупках, постят на ОЛХ объявления о продаже всего. Тут уж не до вселого расположения духа. Особенно когда кое-кто постоянно нагнетает или подкидывает подешевевшие отличные варианты, о которых ты раньше даже мечтать не мог. Или разгромную аналитику постит.
Предлагаю ввести правило на ветке, как на бирже: когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.

це ще добре що лосів,
ще кілька місяців карантину і будуть перераховувати хто патрони а хто макарони, що лишилися.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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