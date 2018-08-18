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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:45
kingkongovets написав:
нужна новая ветка "почему я так плохо живу?", чтобы переносить туда все эти упаднические ниочемные по сути темы посты профессиональных бездельников и неудачников
также вношу предложение банить на несколько часов/дней лиц, на посты которых в течение дня поступило 3+ жалобы по поводу оффтопа
заипало
ВВП в середньому впало так на 30%, але ккц і пропери повні оптимізму.
https://fi202x.blogspot.com/
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