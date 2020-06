Додано: Чет 18 чер, 2020 14:01

flyman написав: ВВП в середньому впало так на 30%, але ккц і пропери повні оптимізму. ВВП в середньому впало так на 30%, але ккц і пропери повні оптимізму.



конечно, мы то орали шо так будет еще полтора года назад, но в ответ слышали от тех же витальена, зрады и прочих фризов шо карубция и шо стоит лишь сковырнуть шокопецю и все тут же взлетит

поэтому лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая как иксперды начинают моросить под себя от осознания грядущего пздца

