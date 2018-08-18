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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440144024403440444054406>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:55

  airmax78 написав:BIGor Все сидят, пересчитывают своих лосей и рыдают. Жалеют о сделанных покупках, постят на ОЛХ объявления о продаже всего. Тут уж не до вселого расположения духа. Особенно когда кое-кто постоянно нагнетает или подкидывает подешевевшие отличные варианты, о которых ты раньше даже мечтать не мог. Или разгромную аналитику постит.
Предлагаю ввести правило на ветке, как на бирже: когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.


типа если всё плохо - шортить низя (низя говорить что ещё больше упадёт) ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:55

  BIGor написав:Че-то совсем упаднические настроения на ветке...


Могу позитива привнести - проезжал мимо Генезиса - видел машину кирпича для внутренних стен завезли. Строят на радость нашему местному инвестору.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvarti ... I7Mz0.html

670$/m2
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:58

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvartira-dlya-srochnoy-pokupki-nizkaya-tsena-metro-svyatoshino-IDI7Mz0.html

670$/m2

Я думаю каждый может сделать выборку на olx. В чем суть таких постов?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:01

  flyman написав:ВВП в середньому впало так на 30%, але ккц і пропери повні оптимізму.


конечно, мы то орали шо так будет еще полтора года назад, но в ответ слышали от тех же витальена, зрады и прочих фризов шо карубция и шо стоит лишь сковырнуть шокопецю и все тут же взлетит
поэтому лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая как иксперды начинают моросить под себя от осознания грядущего пздца
так шо да, ты прав - с оптимизмом в будущее смотрю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:01

хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?

например, американская фонда тогда начала падать в ноябре 2007 года, а в этот раз в феврале.

то есть, если смотреть тупо в лоб в, то ахтунг (настроения типа "всё пропало") будет у нас на 2-3 мес папизже чем прошлый раз (где-то в декабре 2020-феврале 2021). Но тогда мы были финансово покрепче, у соседа ещё не так проявлялись шовинисткие настроения. То есть дополнительный лаг в 2-3 мес наверно можно и откинуть. Значит ахтунг где-то на октябрь-ноябрь будет, ы?
Востаннє редагувалось baraka в Чет 18 чер, 2020 14:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kyk написав:Я думаю каждый может сделать выборку на olx. В чем суть таких постов?
а в чем суть ветки про недвижимость? в разговорах что киевская недвижимость никогда не подешеевеет? Для верующих есть объявления которые висят годами, радуйтесь они не дешевеют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:конечно, мы то орали шо так будет еще полтора года назад,
типа при порохе всё было оверкруто. Тогда верните Чивокуню вместе с Крымом и долларом па 8, если на то пошло.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:05

  kingkongovets написав:
  flyman написав:ВВП в середньому впало так на 30%, але ккц і пропери повні оптимізму.


конечно, мы то орали шо так будет еще полтора года назад, но в ответ слышали от тех же витальена, зрады и прочих фризов шо карубция и шо стоит лишь сковырнуть шокопецю и все тут же взлетит
поэтому лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая как иксперды начинают моросить под себя от осознания грядущего пздца
так шо да, ты прав - с оптимизмом в будущее смотрю


Надо же, какой оракул у нас на ветке - и экономическую рецессию раньше ВБ разглядел, и пандемию нового вируса - раньше ВОЗ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:06

baraka

тут такие лебеди черные вылетают типа короны, блм, или напряженности на индийско-китайской границе, шо любые аналогии не имеют никакого смысла
смешно строить прогнозы, не видя всей доски
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 18 чер, 2020 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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