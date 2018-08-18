Додано: Чет 18 чер, 2020 14:33

Прохожий написав: продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку... продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...

Многие ученые высказывают мнение, что пандемия и дистанционная работа запустят процессы контр-убранизации. Это не значит, что города будут пустеть в пользу сельской местности. Скорее города будут по-другому проектироваться - это будут большие территории с невысокой концентрацией населения."Двухэтажная Америка" в этом смысле гораздо лучше подготовлена, чем мы с городской инфраструктурой многоэтажных человейников и отсутствием нормальных дорог.Но дороги - это в новых реалиях полбеды. А вот человейники без личного пространства - большая угроза. Вероятнее всего, что мы сейчас наблюдаем миграцию людей и их денег из КРЖН в ОКРЖН. Пока это тренд только для богатых, но как только это дойдет до застройщиков, миграция усилится за счет появления проектов нового формата.Рекомендую всем ознакомиться со статьей, особенно,с котлетой на руках. Информирован - значит вооружен.