Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.
Судя по тому, что Прохожий, Первый, Инвесторкиев и проч. появляются редко, то всё хорошо, растём, им некогда трепаться, скупают, потому что вот-вот, к декабрю, всё подорожает, особенно в гривне
иногда просматриваю но обилие тупого флуда в последнее время достает... а так готовлю документы под сделку, в нынешних условиях полукарантина еще тот квест) кстати продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
zРадио написав:Надо же, какой оракул у нас на ветке - и экономическую рецессию раньше ВБ разглядел, и пандемию нового вируса - раньше ВОЗ
оракул, не оракул, но пока трибека запускала космические корабли, а влад писал простыни о том, как линяют все те кто сидит в кеше, а не купил в аркаде квартиру я поднимал аренду и скупал очень кстати подешевевшую валюту) а ты какой практический смысл от своей аналитики поимел? в будущее смотришь с оптимизмом?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
А еще вопрос: с какой целью тут сидят люди годами на ветке? Если не как с проф.интересом ? Имхо 70% рыл в этой теме. Так сказать из трех постов, два от рыл. .
Годами на ветке сидят люди которые имеют отношение к зарабатыванию на недвижимости. Аренда, продажа, перепродажа, инвестирование и тд. За всё время на ветке может и было пару залётных рылованов, но им здесь не интересно.
А вот почему на ветке из года в год пасутся люди не имеющие отношение к недвижимости - большой вопрос. При этом эксперты во всём, от студента до контрабандиста презервативов.
Прохожий написав:кстати продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...
у меня в садовом кооперативе в старых петровцах вымели все имеющиеся висяки и неликвиды
СП типа круто) Я сейчас готовлю продажу в СТ за Гостомелем в Вышгородском р-не ПА1куе за сотку целины, многолетний висяк... в локации где живу стройки коттеджей стартанули с весны аж бегом, причем сейчас вижу строительство мин 10-15 домов тупо под продажу, оставшиеся немногие свободные участки в цене растут ппц, уже жалею что не прикупил пару-тройку прошлым летом...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?
Тогда был кредитный бум - каждый второй доллар на РН и в бизнесе был кредитный. Сейчас продаваны могут держать цены месяцами/годами, а бизнес спокойно уйти в спячку, в соответствии с уменьшившимся спросом. Параллелей нет.
Прохожий написав:продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...
Многие ученые высказывают мнение, что пандемия и дистанционная работа запустят процессы контр-убранизации. Это не значит, что города будут пустеть в пользу сельской местности. Скорее города будут по-другому проектироваться - это будут большие территории с невысокой концентрацией населения.
"Двухэтажная Америка" в этом смысле гораздо лучше подготовлена, чем мы с городской инфраструктурой многоэтажных человейников и отсутствием нормальных дорог.
Но дороги - это в новых реалиях полбеды. А вот человейники без личного пространства - большая угроза. Вероятнее всего, что мы сейчас наблюдаем миграцию людей и их денег из КРЖН в ОКРЖН. Пока это тренд только для богатых, но как только это дойдет до застройщиков, миграция усилится за счет появления проектов нового формата.
Рекомендую всем ознакомиться со статьей, особенно, флэтлордам и "отложенным" покупателям КРЖН с котлетой на руках. Информирован - значит вооружен.