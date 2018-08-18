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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44024403440444054406>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.

Судя по тому, что Прохожий, Первый, Инвесторкиев и проч. появляются редко, то всё хорошо, растём, им некогда трепаться, скупают, потому что вот-вот, к декабрю, всё подорожает, особенно в гривне

иногда просматриваю но обилие тупого флуда в последнее время достает...
а так готовлю документы под сделку, в нынешних условиях полукарантина еще тот квест)
кстати продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvartira-dlya-srochnoy-pokupki-nizkaya-tsena-metro-svyatoshino-IDI7Mz0.html

670$/m2
>>но есть преимущество в самостоятельной достройке балкона
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:08

  Прохожий написав:кстати продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...


у меня в садовом кооперативе в старых петровцах вымели все имеющиеся висяки и неликвиды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:13

  Faceless написав:
vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kvartira-dlya-srochnoy-pokupki-nizkaya-tsena-metro-svyatoshino-IDI7Mz0.html

670$/m2
>>но есть преимущество в самостоятельной достройке балкона
Шикарно

я снимал трёху сделанную из однухи, пристройка к кухне с одним этажом вниз в подвал и окном над землей, из минусов кухня перешла в длинный коридор и одна комната получилась вообще без окна.

Може, і підвал Флаймена подорожчав???
к нему тоже можно сделать пристройку, представляете как круто въехать на мотоцикле в свою квартиру!
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 14:15, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:14

  zРадио написав:Надо же, какой оракул у нас на ветке - и экономическую рецессию раньше ВБ разглядел, и пандемию нового вируса - раньше ВОЗ :mrgreen:


оракул, не оракул, но пока трибека запускала космические корабли, а влад писал простыни о том, как линяют все те кто сидит в кеше, а не купил в аркаде квартиру я поднимал аренду и скупал очень кстати подешевевшую валюту)
а ты какой практический смысл от своей аналитики поимел?
в будущее смотришь с оптимизмом?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:17

Посмотрел самый топовый по лайкам пост за прошлую неделю
viewtopic.php?p=4987248#p4987248
и решил написать в стиле zРадио.

Аренда вернется на уровень 18-ого.
ВВП по пронозам упадет на 8,2%. Кто сдавала за 11, будут сдавать за 9.

http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:18

  xio13 написав:[

А еще вопрос: с какой целью тут сидят люди годами на ветке? Если не как с проф.интересом ?
Имхо 70% рыл в этой теме. Так сказать из трех постов, два от рыл.
.

Годами на ветке сидят люди которые имеют отношение к зарабатыванию на недвижимости. Аренда, продажа, перепродажа, инвестирование и тд. За всё время на ветке может и было пару залётных рылованов, но им здесь не интересно.

А вот почему на ветке из года в год пасутся люди не имеющие отношение к недвижимости - большой вопрос. При этом эксперты во всём, от студента до контрабандиста презервативов. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:20

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кстати продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...


у меня в садовом кооперативе в старых петровцах вымели все имеющиеся висяки и неликвиды

СП типа круто)
Я сейчас готовлю продажу в СТ за Гостомелем в Вышгородском р-не ПА1куе за сотку целины, многолетний висяк...
в локации где живу стройки коттеджей стартанули с весны аж бегом, причем сейчас вижу строительство мин 10-15 домов тупо под продажу, оставшиеся немногие свободные участки в цене растут ппц, уже жалею что не прикупил пару-тройку прошлым летом...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?

Тогда был кредитный бум - каждый второй доллар на РН и в бизнесе был кредитный.
Сейчас продаваны могут держать цены месяцами/годами, а бизнес спокойно уйти в спячку, в соответствии с уменьшившимся спросом.
Параллелей нет.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:33

  Прохожий написав:продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...


Многие ученые высказывают мнение, что пандемия и дистанционная работа запустят процессы контр-убранизации. Это не значит, что города будут пустеть в пользу сельской местности. Скорее города будут по-другому проектироваться - это будут большие территории с невысокой концентрацией населения.

"Двухэтажная Америка" в этом смысле гораздо лучше подготовлена, чем мы с городской инфраструктурой многоэтажных человейников и отсутствием нормальных дорог.

Но дороги - это в новых реалиях полбеды. А вот человейники без личного пространства - большая угроза. Вероятнее всего, что мы сейчас наблюдаем миграцию людей и их денег из КРЖН в ОКРЖН. Пока это тренд только для богатых, но как только это дойдет до застройщиков, миграция усилится за счет появления проектов нового формата.

Рекомендую всем ознакомиться со статьей, особенно, флэтлордам и "отложенным" покупателям КРЖН с котлетой на руках. Информирован - значит вооружен.

How Life in Our Cities Will Look After the Coronavirus Pandemic
https://foreignpolicy.com/2020/05/01/fu ... -pandemic/
zРадио
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