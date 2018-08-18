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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:39
hume написав:
от студента
Раз уж началось бросание какашками, то...
студент сидит в Германии, живет в общаге, ездит на велике. Чтобы доказать себе, что поймал бога за бороду, нужно опустить Украину, поэтому он топит за то, что тут скоро и птицы жить не будут разлетятся от нищеты. При этом у родителей арендная однушка в Чабанчиках, а вот там все хорошо, кризис не кризис аренда поднимается, цена растет.
Этот дисбаланс рвет его на части.
hume написав:
контрабандиста презервативов
Очень загадочный кейс. Картина не складывается. Отсутствие понимания элементарных вещей сопровождаемых отрывочными наукообразными фразами заставляет думать, что 30% постов написаны под веществами.
Все, выговорился, пост можно сносить.
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Vlad442
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:43
baraka написав:
хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?
например, американская фонда тогда начала падать в ноябре 2007 года, а в этот раз в феврале.
то есть, если смотреть тупо в лоб в, то ахтунг (настроения типа "всё пропало") будет у нас на 2-3 мес папизже чем прошлый раз (где-то в декабре 2020-феврале 2021). Но тогда мы были финансово покрепче, у соседа ещё не так проявлялись шовинисткие настроения. То есть дополнительный лаг в 2-3 мес наверно можно и откинуть. Значит ахтунг где-то на октябрь-ноябрь будет, ы?
ахтунг уже,
але якщо дивитися в рожевих окулярах то нас оточує та береже зелене силове поле.
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flyman
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46
kingkongovets написав:
лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая
Как подготовились?
Чего ждёте?
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Serg-ik
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46
kingkongovets написав: zРадио написав:
Надо же, какой оракул у нас на ветке - и экономическую рецессию раньше ВБ разглядел, и пандемию нового вируса - раньше ВОЗ
оракул, не оракул, но пока трибека запускала космические корабли, а влад писал простыни о том, как линяют все те кто сидит в кеше, а не купил в аркаде квартиру я поднимал аренду и скупал очень кстати подешевевшую валюту)
а ты какой практический смысл от своей аналитики поимел?
в будущее смотришь с оптимизмом?)
Я ж тоже дешевую валюту покупал и предостерегал других от ее продажи. А сегодня - предостерегаю от вложений в недвижимость на рынке, который только начинает падать. О других инструментах, не связанных в КРЖН, следуя твоей рекомендации, спамить не буду
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zРадио
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:48
Прохожий написав:
продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...
я так понимаю с ценником не в 50 тыс и даже не 100...и не первый объект и не на последние деньги. верно?
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Serg-ik
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:48
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая
Как подготовились?
Чего ждёте?
Серж, Вы сейчас с Кингом на одном зелёном заборе, только он с бОльшим мешком ))) а ждёте чего-то нехорошего )))
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:50
kingkongovets написав:
у меня в садовом кооперативе в старых петровцах вымели все имеющиеся висяки и неликвиды
Паника -плохой советчик
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:55
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая
Как подготовились?
Чего ждёте?
1. набрав контробандних презервативів і дешевого долара
2. хз.
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flyman
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:55
Прохожий написав:
СП типа круто)
Я сейчас готовлю продажу в СТ за Гостомелем в Вышгородском р-не ПА1куе за сотку целины, многолетний висяк...
в локации где живу стройки коттеджей стартанули с весны аж бегом, причем сейчас вижу строительство мин 10-15 домов тупо под продажу, оставшиеся немногие свободные участки в цене растут ппц, уже жалею что не прикупил пару-тройку прошлым летом...
Почему бы не стартануть ветку про участки в ипенях и избавить ветку от оффтопа?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:56
vitaliian написав:
я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает
, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)
По-моему более спокойного бизнеса и не придумаешь уже. Поэтому он и малодоходный. Если здесь Вы видите большие риски, то я уже и не знаю какой вид бизнеса Вы признаете безопасным. Разве что действительно паркоместо.
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