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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4403440444054406>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:от студента

Раз уж началось бросание какашками, то...
студент сидит в Германии, живет в общаге, ездит на велике. Чтобы доказать себе, что поймал бога за бороду, нужно опустить Украину, поэтому он топит за то, что тут скоро и птицы жить не будут разлетятся от нищеты. При этом у родителей арендная однушка в Чабанчиках, а вот там все хорошо, кризис не кризис аренда поднимается, цена растет.
Этот дисбаланс рвет его на части.
  hume написав:контрабандиста презервативов

Очень загадочный кейс. Картина не складывается. Отсутствие понимания элементарных вещей сопровождаемых отрывочными наукообразными фразами заставляет думать, что 30% постов написаны под веществами.

Все, выговорился, пост можно сносить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:43

  baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?

например, американская фонда тогда начала падать в ноябре 2007 года, а в этот раз в феврале.

то есть, если смотреть тупо в лоб в, то ахтунг (настроения типа "всё пропало") будет у нас на 2-3 мес папизже чем прошлый раз (где-то в декабре 2020-феврале 2021). Но тогда мы были финансово покрепче, у соседа ещё не так проявлялись шовинисткие настроения. То есть дополнительный лаг в 2-3 мес наверно можно и откинуть. Значит ахтунг где-то на октябрь-ноябрь будет, ы?

ахтунг уже,
але якщо дивитися в рожевих окулярах то нас оточує та береже зелене силове поле.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая

Как подготовились?
Чего ждёте?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:46

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Надо же, какой оракул у нас на ветке - и экономическую рецессию раньше ВБ разглядел, и пандемию нового вируса - раньше ВОЗ :mrgreen:


оракул, не оракул, но пока трибека запускала космические корабли, а влад писал простыни о том, как линяют все те кто сидит в кеше, а не купил в аркаде квартиру я поднимал аренду и скупал очень кстати подешевевшую валюту)
а ты какой практический смысл от своей аналитики поимел?
в будущее смотришь с оптимизмом?)


Я ж тоже дешевую валюту покупал и предостерегал других от ее продажи. А сегодня - предостерегаю от вложений в недвижимость на рынке, который только начинает падать. О других инструментах, не связанных в КРЖН, следуя твоей рекомендации, спамить не буду
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:продажа земли и адекватных домов оживилась не на шутку...

я так понимаю с ценником не в 50 тыс и даже не 100...и не первый объект и не на последние деньги. верно?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:48

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая

Как подготовились?
Чего ждёте?

Серж, Вы сейчас с Кингом на одном зелёном заборе, только он с бОльшим мешком ))) а ждёте чего-то нехорошего )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:у меня в садовом кооперативе в старых петровцах вымели все имеющиеся висяки и неликвиды

Паника -плохой советчик
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:55

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лично я как следует подготовился к кризису и спокойно жду, наблюдая

Как подготовились?
Чего ждёте?

1. набрав контробандних презервативів і дешевого долара
2. хз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:55

  Прохожий написав:СП типа круто)
Я сейчас готовлю продажу в СТ за Гостомелем в Вышгородском р-не ПА1куе за сотку целины, многолетний висяк...
в локации где живу стройки коттеджей стартанули с весны аж бегом, причем сейчас вижу строительство мин 10-15 домов тупо под продажу, оставшиеся немногие свободные участки в цене растут ппц, уже жалею что не прикупил пару-тройку прошлым летом...

Почему бы не стартануть ветку про участки в ипенях и избавить ветку от оффтопа?
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:56

  vitaliian написав:
я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)

По-моему более спокойного бизнеса и не придумаешь уже. Поэтому он и малодоходный. Если здесь Вы видите большие риски, то я уже и не знаю какой вид бизнеса Вы признаете безопасным. Разве что действительно паркоместо.
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