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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4403440444054406

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:04

По поводу паркингов.
Если что - это не я :)
https://censor.net.ua/photo_news/320283 ... li_lobovye
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:05

Смотрю свой ЖК, первый дом сдан в марте, в продаже только одна квартира с ремонтом и коммерческое помещение за какие-то дурные деньги. Второй дом на подходе - документы ориентировочно к концу июля. По переуступке было две квартиры за последний месяц, сейчас не вижу объявлений. В ОП в наличии пару двух и трех.

Как-то неожиданно, думала, многие под перепродажу брали.
Natt
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  #<1 ... 4403440444054406
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