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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44044405440644074408 ... 4410>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:05

Смотрю свой ЖК, первый дом сдан в марте, в продаже только одна квартира с ремонтом и коммерческое помещение за какие-то дурные деньги. Второй дом на подходе - документы ориентировочно к концу июля. По переуступке было две квартиры за последний месяц, сейчас не вижу объявлений. В ОП в наличии пару двух и трех.

Как-то неожиданно, думала, многие под перепродажу брали.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:25

  vitaliian написав:
Для тех кто на бронепоезде напомню это ветка о ценах на киевскую недвижимость. Создавайте отдельную ветку по элитному или бизнес сегментам и гоните от туда всех кто оффтопит.

Вы в погоне за обвалом копаетесь в навозной куче. В очень большой куче. Скиньте хоть что то в построенном доме с лифтом и коммуникациями. А то на Захара становитесь похожим
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:30

  freeze написав:
  rjkz написав:В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?


Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.
Правда не Киев.

Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.
Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.


Спасибо, меня заинтересовал этот вопрос - мне нравятся высокие потолки.
Но думал, что больше 3 сейчас не делают.
У меня в арендной студии 3,3 м, но это случайно так получилось, тк изначально дом должен был быть офисным центром.
В наследственной у меня 3,75, но это дореволюционный дом.
Остальное все что видел в Киеве - это все дореволюционные дома, но под 5 метров делал объект на Б.Васильковской (тогда еще была Красноармейская), но не совсем оно было хорошо, потому что при таких потолках должна быть соответствующая площади и планировка.
На Роднегнинской,2(кажется) точно не знаю, но больше 4 метров потолок и после небольшой прихожей попадаешь в гостинную ...80 м2 с камином. Вся квартира 200+м2.
Из относительно новых и качественных Паторжинского 14. Наверное самая охраняемая часть Киева. Дом суперкачественный, но придомовой территории практически нет. Построен в начале 00-х. Кажется Житлобуд строил, не знаю или он еще живой. Потолки больше 3 м, но жить в таком доме дано не всем, вопрос даже не в деньгах:

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 7/4400500/
:mrgreen:
Все остальные курят в сторонке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:32

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.

Судя по тому, что Прохожий, Первый, Инвесторкиев и проч. появляются редко, то всё хорошо, растём, им некогда трепаться, скупают, потому что вот-вот, к декабрю, всё подорожает, особенно в гривне

Когда нужно было покупать вышеназванные форумчане об этом говорили, и что самое главное, это и делали. А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались

Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Эйр одно время советовал мне обратить внимание на Укрбуд на Багговутовской 1, он даже ходил туда
Это то, что сразу вспоминается
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:41

  Damien написав:
  vitaliian написав:
я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)

По-моему более спокойного бизнеса и не придумаешь уже. Поэтому он и малодоходный. Если здесь Вы видите большие риски, то я уже и не знаю какой вид бизнеса Вы признаете безопасным. Разве что действительно паркоместо.

Дело в том, что лэндлординг подразумевает не 1 или две квартиры, а более масштабный подход. И вот там уже не всё так просто без человека, который будет вести ваш лэндлординг))
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:43

hume
Ну вроде есть по Киеву управляющие фирмы, которые за 10% от аренды ведут все это.
Я правда с такими не пробовал работаь.
Если у кого-то есть опыт - поделитесь.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:43

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Проблемные дома это все таки исключение, а не правило
Одних патриотик с эврикой 65 домов. Патриотика 34 дома Эврика 31 дом, хорошее правило с 65 исключениями)

В Киеве домов тысячи, может даже десятки тысяч. Патриотики, что сданы - к проблемным не относятся. В целом, реально проблемных, типа УКО - думаю, в предлах сотни. Т.е. буквально менее процента


Вы отдаете себе отчет - что написали?
ОЕсли менее процента КО ВСЕМ домам Киева, то это офигеть какой процент к новостроям. Реально, сейчас вкладываться в котлован - это как прогулка по минному полю.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:44

  hume написав:
  Damien написав:
  vitaliian написав:
я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)

По-моему более спокойного бизнеса и не придумаешь уже. Поэтому он и малодоходный. Если здесь Вы видите большие риски, то я уже и не знаю какой вид бизнеса Вы признаете безопасным. Разве что действительно паркоместо.

Дело в том, что лэндлординг подразумевает не 1 или две квартиры, а более масштабный подход. И вот там уже не всё так просто без человека, который будет вести ваш лэндлординг))

От лендолрдинга может сдерживать только две вещи. Либо отсутствие денег, либо владение темой, где эти деньги можно приумножить с большим успехом. Вторые на лендлординг не смотрят и не раздумывают.

PS Практика показала, что и при более масштабном подходе человек не нужен. В крайнем случае можно привлекать профи на отдельные операции. Сантехник чинит кран, агент показывает.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 18 чер, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:45

  Serg-ik написав:[
Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Эйр одно время советовал мне обратить внимание на Укрбуд на Багговутовской 1, он даже ходил туда
Это то, что сразу вспоминается

Они честно предупредили с анализом ситуации. А как поступать это уже их дело. Генезис, кстати, строится.

Баггавутовский не успели достроить?
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