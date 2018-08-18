Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Смотрю свой ЖК, первый дом сдан в марте, в продаже только одна квартира с ремонтом и коммерческое помещение за какие-то дурные деньги. Второй дом на подходе - документы ориентировочно к концу июля. По переуступке было две квартиры за последний месяц, сейчас не вижу объявлений. В ОП в наличии пару двух и трех.
Как-то неожиданно, думала, многие под перепродажу брали.
Встречаются и такие потолки. У меня 3,30. Правда не Киев.
Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров. Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.
Спасибо, меня заинтересовал этот вопрос - мне нравятся высокие потолки. Но думал, что больше 3 сейчас не делают. У меня в арендной студии 3,3 м, но это случайно так получилось, тк изначально дом должен был быть офисным центром. В наследственной у меня 3,75, но это дореволюционный дом. Остальное все что видел в Киеве - это все дореволюционные дома, но под 5 метров делал объект на Б.Васильковской (тогда еще была Красноармейская), но не совсем оно было хорошо, потому что при таких потолках должна быть соответствующая площади и планировка. На Роднегнинской,2(кажется) точно не знаю, но больше 4 метров потолок и после небольшой прихожей попадаешь в гостинную ...80 м2 с камином. Вся квартира 200+м2. Из относительно новых и качественных Паторжинского 14. Наверное самая охраняемая часть Киева. Дом суперкачественный, но придомовой территории практически нет. Построен в начале 00-х. Кажется Житлобуд строил, не знаю или он еще живой. Потолки больше 3 м, но жить в таком доме дано не всем, вопрос даже не в деньгах:
airmax78 написав:когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.
Судя по тому, что Прохожий, Первый, Инвесторкиев и проч. появляются редко, то всё хорошо, растём, им некогда трепаться, скупают, потому что вот-вот, к декабрю, всё подорожает, особенно в гривне
Когда нужно было покупать вышеназванные форумчане об этом говорили, и что самое главное, это и делали. А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались.
vitaliian написав: я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)
По-моему более спокойного бизнеса и не придумаешь уже. Поэтому он и малодоходный. Если здесь Вы видите большие риски, то я уже и не знаю какой вид бизнеса Вы признаете безопасным. Разве что действительно паркоместо.
Дело в том, что лэндлординг подразумевает не 1 или две квартиры, а более масштабный подход. И вот там уже не всё так просто без человека, который будет вести ваш лэндлординг))
vitaliian написав: я тоже думал было заняться лэндлордингом, но фактор риска меня сдерживает, лучше сдавать гаражи/паркоместа или офисы без мебели и техники, надеюсь унитазы воровать не будут)
По-моему более спокойного бизнеса и не придумаешь уже. Поэтому он и малодоходный. Если здесь Вы видите большие риски, то я уже и не знаю какой вид бизнеса Вы признаете безопасным. Разве что действительно паркоместо.
Дело в том, что лэндлординг подразумевает не 1 или две квартиры, а более масштабный подход. И вот там уже не всё так просто без человека, который будет вести ваш лэндлординг))
От лендолрдинга может сдерживать только две вещи. Либо отсутствие денег, либо владение темой, где эти деньги можно приумножить с большим успехом. Вторые на лендлординг не смотрят и не раздумывают.
PS Практика показала, что и при более масштабном подходе человек не нужен. В крайнем случае можно привлекать профи на отдельные операции. Сантехник чинит кран, агент показывает.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 18 чер, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.