Додано: Чет 18 чер, 2020 15:30

freeze написав: rjkz написав: В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки? В каких комплексах ВЫШЕ 3м потолки?



Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.

Правда не Киев.



Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.

Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр. Встречаются и такие потолки. У меня 3,30.Правда не Киев.Самый высокой потолок в относительно новых домах(нулевых годов) я видел у товарища в Одессе в районе микрорайона Вузовский, у него последний этаж, и как там архитектор решил выделится при конфигурации крыши, и у него получились потолки около пяти метров.Но самый большой потолок в жилой квартире я видел тоже в Одессе в старом доме на улице Гоголя, шесть метров. Чтобы поменять лампочку, тогда еще не было лед-панелей и не держать дома огромную лестницу, товарищ держал в кладовке специально сделанные доски, и собирал конструкцию из досок, чтобы добраться до люстр.

Спасибо, меня заинтересовал этот вопрос - мне нравятся высокие потолки.Но думал, что больше 3 сейчас не делают.У меня в арендной студии 3,3 м, но это случайно так получилось, тк изначально дом должен был быть офисным центром.В наследственной у меня 3,75, но это дореволюционный дом.Остальное все что видел в Киеве - это все дореволюционные дома, но под 5 метров делал объект на Б.Васильковской (тогда еще была Красноармейская), но не совсем оно было хорошо, потому что при таких потолках должна быть соответствующая площади и планировка.На Роднегнинской,2(кажется) точно не знаю, но больше 4 метров потолок и после небольшой прихожей попадаешь в гостинную ...80 м2 с камином. Вся квартира 200+м2.Из относительно новых и качественных Паторжинского 14. Наверное самая охраняемая часть Киева. Дом суперкачественный, но придомовой территории практически нет. Построен в начале 00-х. Кажется Житлобуд строил, не знаю или он еще живой. Потолки больше 3 м, но жить в таком доме дано не всем, вопрос даже не в деньгах:Все остальные курят в сторонке.