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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440544064407440844094410>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:47

Я с 16-ого года рассказывал, что окно возможностей закрывается, но поступил против своих прогнозов. Рискнул. В любой игре нужно вовремя остановиться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:47

  Serg-ik написав:
  hume написав:А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались

Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Это то, что сразу вспоминается

А сколько у них вообще было сделок по недвиге? Заработали уж точно поболе своих влетов. И Влад вроде сразу писал, что осознает риск.

А некоторые всего один раз выходят на РН и сразу вляпываются в Войцеховского...
А некоторые всю жизнь платят лендлордам...
Тут кому что.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:50

  hume написав:Когда нужно было покупать вышеназванные форумчане об этом говорили, и что самое главное, это и делали. А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались.

Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".
Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?
hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:55

  Vlad442 написав:От лендолрдинга может сдерживать только две вещи. Либо отсутствие денег, либо владение темой, где эти деньги можно приумножить с большим успехом. Вторые на лендлординг не смотрят и не раздумывают.


Вы снова забываете, что бизнес/вложения редко когда бывают хорошими, или плохими по-умолчанию. Есть рыночная цикличность, и под ее давлением - удачные и неудачные точки входа/выхода. А еще есть изменения и инновации, за которыми нужно чутко следить, чтобы, например,не начать проект строительства офисной недвижимости в момент развития долгосрочного тренда на удаленную работу...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:57

  hume написав:
  Serg-ik написав:[
Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Эйр одно время советовал мне обратить внимание на Укрбуд на Багговутовской 1, он даже ходил туда
Это то, что сразу вспоминается

Они честно предупредили с анализом ситуации. А как поступать это уже их дело. Генезис, кстати, строится.

Баггавутовский не успели достроить?


Життя це біль і 100% летальне закінчення.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:59

  baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?

например, американская фонда тогда начала падать в ноябре 2007 года, а в этот раз в феврале.

то есть, если смотреть тупо в лоб в, то ахтунг (настроения типа "всё пропало") будет у нас на 2-3 мес папизже чем прошлый раз (где-то в декабре 2020-феврале 2021). Но тогда мы были финансово покрепче, у соседа ещё не так проявлялись шовинисткие настроения. То есть дополнительный лаг в 2-3 мес наверно можно и откинуть. Значит ахтунг где-то на октябрь-ноябрь будет, ы?


На арендной ветке было в таком ключе больше года назад. Меня все убеждали, что "сейчас новый 2004 год и нас еще ждут сладкие 2005-2007". Я утверждал, что сейчас 2007 и нас ждет 2009 и далее.
Фактически картина перегретого мирового рынка нам не была видна из-за непрекращающегося с 2008 кризиса. И как только совсем немного денег зашло в страну, так сразу и стартануло. Но цикличность кризисов в мире никто не отменял и надеяться что Украину"крыза минет" не стоит.
Почему-то люди решили, что пошел устойчивый рост.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:03

  rjkz написав:Почему-то люди решили, что пошел устойчивый рост.

Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Баггавутовский не успели достроить?

ЖК Багговутовский и Кирилловский гай на Багговутовской 1-разные застройщики)))
Кирилловский гай , как говорит ЛУН, 2 дома введено, но нет почтового адреса, 4-остановлено.
Давайте еще вспомним, как здесь выкладывалось видео с киевским юристом, который в течение часа рассказывает почему нельзя покупать в Киеве на этапе строительства
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?

Шли два человека по дороге, один упал в яму и три часа из неё выбирался. Выбрался и начал рассказывать о героическом покорении вершины. А второй все три часа шёл по ровной дороге, ему нечего рассказать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:09

  Natt написав:Смотрю свой ЖК, первый дом сдан в марте, в продаже только одна квартира с ремонтом и коммерческое помещение за какие-то дурные деньги. Второй дом на подходе - документы ориентировочно к концу июля. По переуступке было две квартиры за последний месяц, сейчас не вижу объявлений. В ОП в наличии пару двух и трех.

Как-то неожиданно, думала, многие под перепродажу брали.

Користуйся моментом, продавай,
через рік-два відкупиш дешевше з ремонтом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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