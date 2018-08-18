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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:47
Я с 16-ого года рассказывал, что окно возможностей закрывается, но поступил против своих прогнозов. Рискнул. В любой игре нужно вовремя остановиться.
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Vlad442
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:47
Serg-ik написав: hume написав:
А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались
Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Это то, что сразу вспоминается
А сколько у них вообще было сделок по недвиге? Заработали уж точно поболе своих влетов. И Влад вроде сразу писал, что осознает риск.
А некоторые всего один раз выходят на РН и сразу вляпываются в Войцеховского...
А некоторые всю жизнь платят лендлордам...
Тут кому что.
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Natt
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:50
hume написав:
Когда нужно было покупать вышеназванные форумчане об этом говорили, и что самое главное, это и делали. А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались.
Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".
Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?
hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили?
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:55
Vlad442 написав:
От лендолрдинга может сдерживать только две вещи. Либо отсутствие денег, либо владение темой, где эти деньги можно приумножить с большим успехом. Вторые на лендлординг не смотрят и не раздумывают.
Вы снова забываете, что бизнес/вложения редко когда бывают хорошими, или плохими по-умолчанию. Есть рыночная цикличность, и под ее давлением - удачные и неудачные точки входа/выхода. А еще есть изменения и инновации, за которыми нужно чутко следить, чтобы, например,не начать проект строительства офисной недвижимости в момент развития долгосрочного тренда на удаленную работу...
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:57
hume написав: Serg-ik написав:
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Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Эйр одно время советовал мне обратить внимание на Укрбуд на Багговутовской 1, он даже ходил туда
Это то, что сразу вспоминается
Они честно предупредили с анализом ситуации. А как поступать это уже их дело. Генезис, кстати, строится.
Баггавутовский не успели достроить?
Життя це біль і 100% летальне закінчення.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:59
baraka написав:
хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?
например, американская фонда тогда начала падать в ноябре 2007 года, а в этот раз в феврале.
то есть, если смотреть тупо в лоб в, то ахтунг (настроения типа "всё пропало") будет у нас на 2-3 мес папизже чем прошлый раз (где-то в декабре 2020-феврале 2021). Но тогда мы были финансово покрепче, у соседа ещё не так проявлялись шовинисткие настроения. То есть дополнительный лаг в 2-3 мес наверно можно и откинуть. Значит ахтунг где-то на октябрь-ноябрь будет, ы?
На арендной ветке было в таком ключе больше года назад. Меня все убеждали, что "сейчас новый 2004 год и нас еще ждут сладкие 2005-2007". Я утверждал, что сейчас 2007 и нас ждет 2009 и далее.
Фактически картина перегретого мирового рынка нам не была видна из-за непрекращающегося с 2008 кризиса. И как только совсем немного денег зашло в страну, так сразу и стартануло. Но цикличность кризисов в мире никто не отменял и надеяться что Украину"крыза минет" не стоит.
Почему-то люди решили, что пошел устойчивый рост.
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rjkz
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:03
rjkz написав:
Почему-то люди решили, что пошел устойчивый рост.
Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?
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UA
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:05
hume написав:
Баггавутовский не успели достроить?
ЖК Багговутовский и Кирилловский гай на Багговутовской 1-разные застройщики)))
Кирилловский гай , как говорит ЛУН, 2 дома введено, но нет почтового адреса, 4-остановлено.
Давайте еще вспомним, как здесь выкладывалось видео с киевским юристом, который в течение часа рассказывает почему нельзя покупать в Киеве на этапе строительства
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Serg-ik
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:08
UA написав:
Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?
Шли два человека по дороге, один упал в яму и три часа из неё выбирался. Выбрался и начал рассказывать о героическом покорении вершины. А второй все три часа шёл по ровной дороге, ему нечего рассказать
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Serg-ik
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:09
Natt написав:
Смотрю свой ЖК, первый дом сдан в марте, в продаже только одна квартира с ремонтом и коммерческое помещение за какие-то дурные деньги. Второй дом на подходе - документы ориентировочно к концу июля. По переуступке было две квартиры за последний месяц, сейчас не вижу объявлений. В ОП в наличии пару двух и трех.
Как-то неожиданно, думала, многие под перепродажу брали.
Користуйся моментом, продавай,
через рік-два відкупиш дешевше з ремонтом.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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