Додано: Чет 18 чер, 2020 16:22

UA написав: Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".

Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?

hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили? Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили?

Лень пересказывать "ты у них не покупай". Все равно это уже в прошлом."Ты у нас покупай" никогда не было, потому что никто ничего не продавал.Сейчас вкладываться в котлованы безумство, тогда как в 15 и частично 16 это было окном возможностей заработать хорошие деньги без рисков. 14-ый это был год, когда курс еще не достиг дна, но у БС была нужда в долларах. Это было время валютных депо под около 10%.