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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:10
Gastarbaiter написав: Прохожий написав:
СП типа круто)
Я сейчас готовлю продажу в СТ за Гостомелем в Вышгородском р-не ПА1куе за сотку целины, многолетний висяк...
в локации где живу стройки коттеджей стартанули с весны аж бегом, причем сейчас вижу строительство мин 10-15 домов тупо под продажу, оставшиеся немногие свободные участки в цене растут ппц, уже жалею что не прикупил пару-тройку прошлым летом...
Почему бы не стартануть ветку про участки в ипенях и избавить ветку от оффтопа?
любая новая ветка про недвижимость обречена на фиаско, сюда еще по привычке заходят, вдруг начался дорожай а я не в курсе.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:12
Serg-ik написав: hume написав:
А потом уже Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов. Короче, те кто читали ветку с 14ого года и имели пару работающих полушарий в минусе не остались
Влад влетел с Эврикой
Прохожий влетел с Генезисом
Эйр одно время советовал мне обратить внимание на Укрбуд на Багговутовской 1, он даже ходил туда
Это то, что сразу вспоминается
ще rjkz з 10 річним довгобудом який перед кризою 2020 закінчився хеппіендом
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:17
UA написав:
Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?
падение было неоправданно глубоким, реалии оказались несколько лучше чем ожидания 2014-2015 годов. Сейчас население делиться на 2 половины кто еще не понял какая задница надвигается и кого уже затронуло.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 18 чер, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:18
baraka написав: airmax78 написав:BIGor
Все сидят, пересчитывают своих лосей и рыдают. Жалеют о сделанных покупках, постят на ОЛХ объявления о продаже всего. Тут уж не до вселого расположения духа. Особенно когда кое-кто постоянно нагнетает или подкидывает подешевевшие отличные варианты, о которых ты раньше даже мечтать не мог. Или разгромную аналитику постит.
Предлагаю ввести правило на ветке, как на бирже: когда сильно падает за торговую сессию - торги прекращаются. Так и тут: когда все плохо - просто всех обвалистов забанить.
типа если всё плохо - шортить низя (низя говорить что ещё больше упадёт) ?
Гарне і логічне питання.
Декілька разів його ставив поважним форумчанам, які прогнозують початок темних часів відсутності їжі та світла. Проте воно чомусь залишається без відповіді.
Проте необхідні дії на поверхні. Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:22
UA написав:
Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".
Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?
hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили?
Лень пересказывать "ты у них не покупай". Все равно это уже в прошлом.
"Ты у нас покупай" никогда не было, потому что никто ничего не продавал.
Сейчас вкладываться в котлованы безумство, тогда как в 15 и частично 16 это было окном возможностей заработать хорошие деньги без рисков. 14-ый это был год, когда курс еще не достиг дна, но у БС была нужда в долларах. Это было время валютных депо под около 10%.
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Vlad442
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:23
Первый написав:
Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:26
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:26
vitaliian написав: Первый написав:
Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.
Не верю, что за год произошло падение в два раза. Даже в Кропивницком.
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Vlad442
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:27
flyman написав: Natt написав:
Смотрю свой ЖК, первый дом сдан в марте, в продаже только одна квартира с ремонтом и коммерческое помещение за какие-то дурные деньги. Второй дом на подходе - документы ориентировочно к концу июля. По переуступке было две квартиры за последний месяц, сейчас не вижу объявлений. В ОП в наличии пару двух и трех.
Как-то неожиданно, думала, многие под перепродажу брали.
Користуйся моментом, продавай,
через рік-два відкупиш дешевше з ремонтом.
Очень сомневаюсь, у меня вход был по хорошей цене, как раз тогда замес с кораблем был (помните, тоже все подофигели и стреманулись) и тут я с деньгой
Да и комплекс не эконом, локация для Ирпеня хорошая. Не, такая корова нужна самому.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:28
Vlad442 написав: UA написав:
Влад с Трибекой говорили об опасности котлованов с точки зрения "Ты у них не покупай, ты у нас покупай".
Сейчас опаснее вкладываться в котлованы, чем в 2014-2015?
hume Вы 95 квартале подменить одного персонажа решили?
Лень пересказывать "ты у них не покупай". Все равно это уже в прошлом.
"Ты у нас покупай" никогда не было, потому что никто ничего не продавал.
Сейчас вкладываться в котлованы безумство, тогда как в 15 и частично 16 это было окном возможностей заработать хорошие деньги без рисков. 14-ый это был год, когда курс еще не достиг дна, но у БС была нужда в долларах. Это было время валютных депо под около 10%.
В Донецке стройки строились до конца 2014.
Там тоже думали про окно возможностей.
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UA
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