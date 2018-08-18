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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4407440844094410>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:31

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»

Есть идеи что делать?

С осторожностью относиться к крайним прогнозам. От "недвижимость будут менять на мороженное" до "долларами будут клеить туалеты".
Если в недвиге, сидеть ровно.
Если в кэше, ждать, когда подешевеют активы и бегать искать куда его выгодней пристроить. Может это будет даже не жилая, а коммерческая недвига. Кризис по ней ударил больше, но кризис когда-нибудь закончится.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В Донецке стройки строились до конца 2014.
Там тоже думали про окно возможностей.

При любой инвестиции нужно рассматривать возможность потерять все. Поэтому нужна диверсификация. Донецк это случай, когда потеряли все не только инвесторы. После 14-ого было принято решение смотреть на Киев.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:36

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»

Есть идеи что делать?

Думать
Роуч говорит, что китайская валюта, юань, может приобретать все большую привлекательность для инвесторов, поскольку Пекин проходит фазу структурных реформ, которые приведут к отходу от тяжелой производственной экономики страны к той, которая больше ориентирована на услуги, то есть на рост за счет потребителей.

и вспоминать, что Америка заставляла китайцев укрепить юань, а те яростно сопротивлялись, работая на экспорт
Американцы уже построили экономику на услугах и...резко всё посыпалось ...китайцы сделают то же?
Нет ничего однозначного.
Но есть киевский бетон. Баристы, таксисты и массажисты всегда будут нуждаться в социальной услуге-получении метров в аренду.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:37

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:
  Первый написав:Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.

Не верю, что за год произошло падение в два раза. Даже в Кропивницком.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Io3l8.html
год назад за самую убитую квартиру ценник начинался с 12куе

  Serg-ik написав:Но есть киевский бетон. Баристы, таксисты и массажисты всегда будут нуждаться в социальной услуге-получении метров в аренду.
снимать то будут вопрос в цене.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:39

  vitaliian написав:
  Первый написав:Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.

Не розумію Ваш стьоб.
Я серйозно. Віриш - дій. Шо за прогнози, якщо самі дописувачі в них не вірять. Гроші під ногами. Необхідно їх підняти. Мамка рік десь проживе, нічого з нею не трапиться. Кажіть їй що відповідно до Ваших прогнозів обвалиться на 30%. А вона живе в квартирі вартістю 100 куе. Для неї 30куе не гроші?

А можливо повезе і обвалиться на 60%!!!!
Блін, аж мене гордість розпитає за неї що виростила такого сина! От тільки якийсь не впевнений собі. Піднімайте п’яту точку і вперед!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 18 чер, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:41

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Io3l8.html
год назад за самую убитую квартиру ценник начинался с 12куе

Открыл, посмотрел "бизнес" закрыл не вдаваясь. Зачем мне тратить время на рыловские заманухи.
Правило хорошего тона тут постить ссылки на проверенные варианты, которым вы посвятили свое время, ставите на них свою репутацию, а не абы шо, шо глаза увидели.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:42

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»

Есть идеи что делать?

Шукать лоха, який продає мамкіну хатку.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:42

  rjkz написав:
Спасибо, меня заинтересовал этот вопрос - мне нравятся высокие потолки.
Но думал, что больше 3 сейчас не делают.

В Скайлайн точно больше 3м на вид. Даже с учетом подвесных потолков высота помещения от пола до потолка 3+.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Не розумію Ваш стьоб.
Я серйозно. Віриш - дій.
Никакого стёба, может и Киев такое ждёт, я лично в обвал на 50% не верю, сильно круто, но согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве аналогичная 30к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни. Кропивницкий быстро сдулся, посмотрим сколько выстоит столица.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 16:48, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:44

  UA написав:
  rjkz написав:Почему-то люди решили, что пошел устойчивый рост.

Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?

Звісно, що мало.
Ціни КРЖН 2019 навіть не дійшли до 80% від цін 2013. Лише 60-70%. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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