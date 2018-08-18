Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С осторожностью относиться к крайним прогнозам. От "недвижимость будут менять на мороженное" до "долларами будут клеить туалеты". Если в недвиге, сидеть ровно. Если в кэше, ждать, когда подешевеют активы и бегать искать куда его выгодней пристроить. Может это будет даже не жилая, а коммерческая недвига. Кризис по ней ударил больше, но кризис когда-нибудь закончится.
UA написав:В Донецке стройки строились до конца 2014. Там тоже думали про окно возможностей.
При любой инвестиции нужно рассматривать возможность потерять все. Поэтому нужна диверсификация. Донецк это случай, когда потеряли все не только инвесторы. После 14-ого было принято решение смотреть на Киев.
Роуч говорит, что китайская валюта, юань, может приобретать все большую привлекательность для инвесторов, поскольку Пекин проходит фазу структурных реформ, которые приведут к отходу от тяжелой производственной экономики страны к той, которая больше ориентирована на услуги, то есть на рост за счет потребителей.
и вспоминать, что Америка заставляла китайцев укрепить юань, а те яростно сопротивлялись, работая на экспорт Американцы уже построили экономику на услугах и...резко всё посыпалось ...китайцы сделают то же? Нет ничего однозначного. Но есть киевский бетон. Баристы, таксисты и массажисты всегда будут нуждаться в социальной услуге-получении метров в аренду.
Первый написав:Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.
Не верю, что за год произошло падение в два раза. Даже в Кропивницком.
Первый написав:Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.
Не розумію Ваш стьоб. Я серйозно. Віриш - дій. Шо за прогнози, якщо самі дописувачі в них не вірять. Гроші під ногами. Необхідно їх підняти. Мамка рік десь проживе, нічого з нею не трапиться. Кажіть їй що відповідно до Ваших прогнозів обвалиться на 30%. А вона живе в квартирі вартістю 100 куе. Для неї 30куе не гроші?
А можливо повезе і обвалиться на 60%!!!! Блін, аж мене гордість розпитає за неї що виростила такого сина! От тільки якийсь не впевнений собі. Піднімайте п’яту точку і вперед!
Востаннє редагувалось Первый в Чет 18 чер, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Открыл, посмотрел "бизнес" закрыл не вдаваясь. Зачем мне тратить время на рыловские заманухи. Правило хорошего тона тут постить ссылки на проверенные варианты, которым вы посвятили свое время, ставите на них свою репутацию, а не абы шо, шо глаза увидели.
Первый написав:Не розумію Ваш стьоб. Я серйозно. Віриш - дій.
Никакого стёба, может и Киев такое ждёт, я лично в обвал на 50% не верю, сильно круто, но согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве аналогичная 30к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни. Кропивницкий быстро сдулся, посмотрим сколько выстоит столица.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 16:48, всього редагувалось 3 разів.