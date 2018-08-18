Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Правило хорошего тона тут постить ссылки на проверенные варианты, которым вы посвятили свое время, ставите на них свою репутацию, а не абы шо, шо глаза увидели.
сейчас поеду в Кропивницкий посмотрю ту квартиру, чтобы вам про неё рассказать. Вы серьёзно? А отрицать очевидное тоже правило хорошего тона?
Серьезно. Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
Vlad442 написав:Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
правдивая она или ложная решает один телефонный звонок по объявлению, но вас это не интересует проще априори недоверять информации которая вам не нравится, отрицая очевидное. Могу и я прозвонить, но вы всё равно мне не поверите. Здесь проблема не в репутации, а в ваших личных комплексах - неумении признавать свою неправоту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 17:03, всього редагувалось 4 разів.
Первый написав:Не розумію Ваш стьоб. Я серйозно. Віриш - дій.
Никакого стёба, может и Киев такое ждёт, я лично в обвал на 50% не верю, сильно круто, но согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве аналогичная 30к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни. Кропивницкий быстро сдулся, посмотрим сколько выстоит столица.
Я давно зрозумів, що квартира це не стандартний товар і квартира квартирі різна. Це не просто 4 стіни і дві дирки. Навіть в одному будинку можуть бути ньанси і різниця в 2 рази. Простий приклад ТТ. В 100 метрах від квартири на першому жилому поверсі, такаж квартира буде коштувати в 2 рази дорожче.
От і все.
В кропивницькому Я б жив у будинку:-) навіщо там квартира Я в силу своєї обмеженості не розумію. В Києві люди розглядають як для життя (оскільки дуже великі відстані) так і для здачі в оренду або збереження капіталу.
Відійдіть від думки, що квартира це 4 стіни і дві дирки. Продайте мамкину і заробіть нарешті 30 куе.
baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?
Тогда был кредитный бум - каждый второй доллар на РН и в бизнесе был кредитный. Сейчас продаваны могут держать цены месяцами/годами, а бизнес спокойно уйти в спячку, в соответствии с уменьшившимся спросом. Параллелей нет.
Отличия есть, несомненно, но если говорить в более широком плане, то "мы на пороге грандиозного шухера" (с). Весь мир. Пробовать абстрагироваться от глобальных процессов - не уверен, что правильно.