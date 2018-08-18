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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440844094410441144124413>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:49

  vitaliian написав:.. согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве 38к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни.

разница в том, что город понемногу пустеет, желающих переехать нет, дробь предложение/спрос стремится к бесконечности, цены ассиметрично. Хуже наверно только в Суммах/Шостках, но это спорно
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Правило хорошего тона тут постить ссылки на проверенные варианты, которым вы посвятили свое время, ставите на них свою репутацию, а не абы шо, шо глаза увидели.
сейчас поеду в Кропивницкий посмотрю ту квартиру, чтобы вам про неё рассказать. Вы серьёзно? А отрицать очевидное тоже правило хорошего тона?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 16:52, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Баристы, таксисты и массажисты всегда будут нуждаться в социальной услуге-получении метров в аренду.


Баристу обождите, он задержится...

Количество безработных в Украине превысило полмиллиона человек - СМИ.
https://korrespondent.net/business/econ ... elovek-smy
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:57

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:]Одних патриотик с эврикой 65 домов. Патриотика 34 дома Эврика 31 дом, хорошее правило с 65 исключениями)

В Киеве домов тысячи, может даже десятки тысяч. Патриотики, что сданы - к проблемным не относятся. В целом, реально проблемных, типа УКО - думаю, в предлах сотни. Т.е. буквально менее процента


Вы отдаете себе отчет - что написали?
ОЕсли менее процента КО ВСЕМ домам Киева, то это офигеть какой процент к новостроям. Реально, сейчас вкладываться в котлован - это как прогулка по минному полю.

Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:58

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Правило хорошего тона тут постить ссылки на проверенные варианты, которым вы посвятили свое время, ставите на них свою репутацию, а не абы шо, шо глаза увидели.
сейчас поеду в Кропивницкий посмотрю ту квартиру, чтобы вам про неё рассказать. Вы серьёзно? А отрицать очевидное тоже правило хорошего тона?

Серьезно. Бросать непроверенные ссылки это дурной тон. Нечистоплотность в работе с информацией. Форма лжи. Если люди с вами общаются, они доверяют вашей информации. Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
правдивая она или ложная решает один телефонный звонок по объявлению, но вас это не интересует проще априори недоверять информации которая вам не нравится, отрицая очевидное. Могу и я прозвонить, но вы всё равно мне не поверите. Здесь проблема не в репутации, а в ваших личных комплексах - неумении признавать свою неправоту.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 17:03, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:00

  vitaliian написав:
  Первый написав:Не розумію Ваш стьоб.
Я серйозно. Віриш - дій.
Никакого стёба, может и Киев такое ждёт, я лично в обвал на 50% не верю, сильно круто, но согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве аналогичная 30к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни. Кропивницкий быстро сдулся, посмотрим сколько выстоит столица.


Я давно зрозумів, що квартира це не стандартний товар і квартира квартирі різна. Це не просто 4 стіни і дві дирки. Навіть в одному будинку можуть бути ньанси і різниця в 2 рази. Простий приклад ТТ. В 100 метрах від квартири на першому жилому поверсі, такаж квартира буде коштувати в 2 рази дорожче.

От і все.

В кропивницькому Я б жив у будинку:-) навіщо там квартира Я в силу своєї обмеженості не розумію.
В Києві люди розглядають як для життя (оскільки дуже великі відстані) так і для здачі в оренду або збереження капіталу.

Відійдіть від думки, що квартира це 4 стіни і дві дирки. Продайте мамкину і заробіть нарешті 30 куе.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:11

  Vlad442 написав:
  baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?

Тогда был кредитный бум - каждый второй доллар на РН и в бизнесе был кредитный.
Сейчас продаваны могут держать цены месяцами/годами, а бизнес спокойно уйти в спячку, в соответствии с уменьшившимся спросом.
Параллелей нет.


Отличия есть, несомненно, но если говорить в более широком плане, то "мы на пороге грандиозного шухера" (с). Весь мир. Пробовать абстрагироваться от глобальных процессов - не уверен, что правильно.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:13

  Frant написав:.. 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато. ..
чего так скромно? Аркада + УБ + Войцеховский = уже 100. А есть еще много прочих, что после карантина не стартовали.
Домов в Киеве примерно 12 тыс. Дальше считайте свои 0,000% сами
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:14

  Frant написав:
  Faceless написав:Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"

Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.

Я бы УКО исключил - это результат, назовем мягко, патологической неосторожности и бережливости инвесторов. Как отнести деньги в б2б.
Реально проблемные стройки - это Оркада и Укрбуд.
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