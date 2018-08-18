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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 44094410441144124413>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:17

  Frant написав:
  Faceless написав:Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"

Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.

Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики

ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)

в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 чер, 2020 17:21, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:19

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"

Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.

без Эврики и Патриотики
...

Так Вы как раз из этого списка уже немало примеров сладких цен сюда приносили...
Это как раз то, о чем Вам говорили выше по поводу ссылок.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

иду на первый просмотр двушки. если скинут 2к возьму с первого просмотра )
мою первую гостинку взял тоже с первого

для себя давно определился что возьму где и за сколько
Востаннє редагувалось fenix81 в Чет 18 чер, 2020 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Так Вы как раз из этого списка уже немало примеров сладких цен сюда приносили...
Это как раз то, о чем Вам говорили выше по поводу ссылок.
Проблемные новострои - неотьемлимая часть КРЖН. И заметьте не благодаря моим ссылкам а по другим (системным) причинам.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:29

  vitaliian написав:я не собираюсь здесь никому угождать, гуглите свои ссылки на дома, районы и страны где всё хорошо.

Виталий, Вас не просит никто никому угождать. Но! Тут писателей не так уж много, но вот читателей немало. И не все они с первого взгляда на фото дома или на адрес моментально "опознают" объекты Войцеховского, которые Вы сюда постоянно тащите. Во-первых, это искажает реальный уровень цен, потому что проблемные, незаконные дома всегда будут пытаться сбросить почем дадут. Во-вторых, а если кто-то из читателей в это *овно по Вашей наводке вляпается? Просто потратьте 3 мин. времени на то, чтобы проверить, не незаконный ли объект по Вашей ссылке.

Это как минимум элементарное уважение к тем, кто Вас читает.
Востаннє редагувалось Natt в Чет 18 чер, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:30

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:Ко всем домам - какие-то доли процента, ко всем новостроям - единицы процентов. Так или иначе, но это совсем не "как правило"

Фейслес, 50-100 недобудів (по 200 квартир кожний)- це багато для Києва!
Вам варто визнати.

Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики

ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)

в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.

Круто!
Проте для Фейслеса - це мало. :mrgreen:

  airmax78 написав:Я бы УКО исключил -


Вибачте, але УКОвських недобудинків - десятки.
З яких радощів їх викидати з статистики??? :cry:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 чер, 2020 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:30

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Если она окажется ложной, вас не будут воспринимать всерьез, поэтому под каждой ссылкой вы подписываетесь своей репутацией.
правдивая она или ложная решает один телефонный звонок по объявлению, но вас это не интересует проще априори недоверять информации которая вам не нравится, отрицая очевидное. Могу и я прозвонить, но вы всё равно мне не поверите. Здесь проблема не в репутации, а в ваших личных комплексах - неумении признавать свою неправоту.

Правильно. Вы должны позвонить или каким-либо другим образом узнать подробности и реальность. Не я. Над вашими ссылками уже начали смеяться, потому что тащите всякий мусор. Скоро вообще перестанут их открывать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:32

  vitaliian написав:Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики

...
ЖК (пр. Глушкова, 6)

Внимательней нужно работать с информацией. Глушкова 6 это Эврика.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:35

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  baraka написав:хочу спросить - а кто-то анализировал параллели с началом 2008 года ?

Тогда был кредитный бум - каждый второй доллар на РН и в бизнесе был кредитный.
Сейчас продаваны могут держать цены месяцами/годами, а бизнес спокойно уйти в спячку, в соответствии с уменьшившимся спросом.
Параллелей нет.


Отличия есть, несомненно, но если говорить в более широком плане, то "мы на пороге грандиозного шухера" (с). Весь мир. Пробовать абстрагироваться от глобальных процессов - не уверен, что правильно.

Уже большой шухер. Не только в смысле денег, но и жизни и здоровья. Только этот шухер, по крайней мере в Украине, совсем-совсем не как 2008. Пока еще никто не знает, но основные очертания уже видны. Пока не так страшен черт, как его малюют.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Во-вторых, а если кто-то из читателей в это *овно по Вашей наводке вляпается? Просто потратьте 3 мин. времени на то, чтобы проверить, не незаконный ли объект по Вашей ссылке.
из уважения к читателям я скинул перечень пролемных ЖК, во вторых даже на вторичном рынке человек может поймать проблему и потерять квартиру, по вашей логике мне нужно нанимать юриста по каждому объекту?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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