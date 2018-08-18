Додано: Чет 18 чер, 2020 17:29

vitaliian написав: я не собираюсь здесь никому угождать, гуглите свои ссылки на дома, районы и страны где всё хорошо. я не собираюсь здесь никому угождать, гуглите свои ссылки на дома, районы и страны где всё хорошо.

Виталий, Вас не просит никто никому угождать. Но! Тут писателей не так уж много, но вот читателей немало. И не все они с первого взгляда на фото дома или на адрес моментально "опознают" объекты Войцеховского, которые Вы сюда постоянно тащите. Во-первых, это искажает реальный уровень цен, потому что проблемные, незаконные дома всегда будут пытаться сбросить почем дадут. Во-вторых, а если кто-то из читателей в это *овно по Вашей наводке вляпается? Просто потратьте 3 мин. времени на то, чтобы проверить, не незаконный ли объект по Вашей ссылке.Это как минимум элементарное уважение к тем, кто Вас читает.