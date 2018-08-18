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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4410441144124413>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Скоро вообще перестанут их открывать.
один из симптомов отрицания реальности - вам должны что то доказывать а вы еще покапризничаете верить или нет). Да не открывайте ради Бога лучше вообще забаньте меня. Требовать чтобы я прозванивал каждый вариант в угоду вашим хотелкам - неадекватно. Вы для меня что-то делаете? Почему я для вас что-то делать должен?
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:42

  Natt написав:
  vitaliian написав:я не собираюсь здесь никому угождать, гуглите свои ссылки на дома, районы и страны где всё хорошо.

Виталий, Вас не просит никто никому угождать. Но! Тут писателей не так уж много, но вот читателей немало. И не все они с первого взгляда на фото дома или на адрес моментально "опознают" объекты Войцеховского, которые Вы сюда постоянно тащите. Во-первых, это искажает реальный уровень цен, потому что проблемные, незаконные дома всегда будут пытаться сбросить почем дадут. Во-вторых, а если кто-то из читателей в это *овно по Вашей наводке вляпается? Просто потратьте 3 мин. времени на то, чтобы проверить, не незаконный ли объект по Вашей ссылке.

Это как минимум элементарное уважение к тем, кто Вас читает.

тоді тре викидати всякі ТТ, НЛ і т.п., що купується на корупційні доходи
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:45

  UA написав:
  rjkz написав:Почему-то люди решили, что пошел устойчивый рост.

Было 3,5 года экономического роста. Разве это мало?


Рост-ли был? Или коррекция после грандиозного падения?
даже если "рост" - 3,5 года в концепции недвиги - это катастрофически мало. Да и "рост" был не то чтобы значительный.
В идеале, падение должно быть до года, 2 года стабилизация и 7-8 лет роста.
Пока такого нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:48

  vitaliian написав:
  Natt написав:Во-вторых, а если кто-то из читателей в это *овно по Вашей наводке вляпается? Просто потратьте 3 мин. времени на то, чтобы проверить, не незаконный ли объект по Вашей ссылке.
из уважения к читателям я скинул перечень пролемных ЖК, во вторых даже на вторичном рынке человек может поймать проблему и потерять квартиру, по вашей логике мне нужно нанимать юриста по каждому объекту?

Вам уже не один день и не один форумчанин пишет, что Вы со своими ссылками откровенно неправы. Конечно, никто не говорит о том, чтобы нанимать юриста. Но, может, просто стоит немного изменить подход к своим примерам? Как минимум потратить пару минут на то, чтобы погуглить дом на предмет законности, если цена откровенно дешевая.

При этом Вы давали и интересную информацию (мне, например, было интересно и познавательно почитать о кейсе Вашего приятеля, который сдает квартиры в Ирпене). Но эта информация была проверенная и потому полезная. Понимаете разницу? И мне было б интересно почитать об этом больше - конкретных локациях, уровне ремонта, как у него сейчас дела с желающими...
Востаннє редагувалось Natt в Чет 18 чер, 2020 18:03, всього редагувалось 4 разів.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:48

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Скоро вообще перестанут их открывать.
один из симптомов отрицания реальности - вам должны что то доказывать а вы еще покапризничаете верить или нет). Да не открывайте ради Бога лучше вообще забаньте меня. Требовать чтобы я прозванивал каждый вариант в угоду вашим хотелкам - неадекватно. Вы для меня что-то делаете? Почему я для вас что-то делать должен?

Не для меня. Для всех читателей. Соблюдать чистоплотность на финансовом форуме и не постить от своего имени непроверенную информацию за которую вы не можете поручиться.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:48

  vitaliian написав:Список долгостроев Киева без Эврики и Патриотики

ЖК «Затишний» (ул. Руданского, 3а)
ЖК «Молодежная инициатива» (ул. Руданского, 9а)
ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15)
ЖК «Печерский Бастион» (ул. Ольшанская, 2)
ЖК «Элегант» (ул. Жилянская, 118)
ЖК «Дом на Кузьминской» (ул. Жамбила Жабаева)
ЖК «Белла-виста» (ул. Сошенко, 33)
ЖК «Родинний затишок» (ул. Ярослава Гашека, 20, 22, 24)
ЖК «Східна брама» (ул. Светлая, 3)
ЖК «Новая волна» (Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Жемчужина Троещины» (ул. Закревского, 42а)
ЖК «Флагман» (пер. Лобачевского, 7)
ЖК «Стародарницкий-2» (ул. Лохвицкая 1-2/Харьковское шоссе, 17а)
ЖК «Мега-Сити» (Харьковское шоссе,19)
ЖК «Стольный град» (ул. Лысянская, 9)
ЖК «Доминион Де Люкс» (ул. Ушинского, 40)
Офисно-жилой комплекс (пр. Григоренко, 39б)
Офисный центр (ул. Ларисы Руденко, 6а)
Офисный центр (ул. Заболотного, 150)
ЖК «Науковий» (ул. Петропавловская, 40)
ЖК «Тропинина» (ул. Тропинина, 3-5)
ЖК «Совские пруды» (ул. Кировоградская, 70)
ЖК «Мозаика» (Стратегическое шоссе, 53)
ЖК «Посольский» (ул. Жамбила Жабаева, 7д)
ЖК «Арт-Хаус» (ул. Лисичанская, 29)
ЖК «Тихорецкий» (ул. Тихорецкая, 40/7)
«ЖК Миа-Вилла» (ул. Менделеева, 18, 20)
ТРЦ «Милославский ряд» (ул. Милославская, 31в)
ЖК «Новая волна» (ул. Харьковское шоссе, 15а)
ЖК «Синеозерный» (пр. Правды, 102).
ЖК на ул. Жилянской, 120б.
ЖК «Панорамный городок» (ул. Панорамная, 24)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Южный квартал» (ул. Тимофея Строкача, 9)
ЖК «Шевченковский квартал» (ул. Новоукраинская, 24а)
ЖК «Маргарита» (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Панорамный» (Ирпень)
ЖК «Кузьминский» (ул. Жамбила Жабаева, 22)
ЖК «Кузьминский-2» (ул. Магистральная, 33)
ЖК «Перспектива» (ул. Драйзера, 40).
ЖК «Замковецкий» (ул. Замковецкая, 5)
ЖК «Симфония» (пр. Науки, 66-70)
ЖК «Приозерный» (ул. Здолбуновская, 11-в)
ЖК «Рубин» (пер. Любарский, 2а)
ЖК «Домино» (ул. Фанерная, 5а).
ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в)
ЖК «Східна Брама» (ул. Світла, 3д)
ЖК (просп. Правды, 80-82)
ЖК (ул. Харченко, 47а, 47б, 47в)
ОК «ЖБК «Триумф», вторая секция (ул. Булгакова, 12)
ЖК «Олимпийский городок» (ул. Ракетная, 24)
ЖК «Fusion» (пересечение просп. Правды и пр. Гонгадзе)
ЖК (просп. Победы, 115а)
Жилой дом (ул. Богдана Хмельницкого, 58б)
ЖК (пр. Глушкова, 6)

в каждом ЖК по несколько домов, например в ЖК «Три Богатыря» (ул. Борщаговская, 182в) 3 дома, ЖК «Сосновый бор» (ул. Олевская, 5, 9, 11, 15) 4 дома (на ЛУН пишут 5 домов) и т.д. Домов недостроев гораздо больше чем 100. Более реальная цифра - 200.

Если изучить вопрос глубже, то это примерно половина строек в Киеве, где имело место кидание инвесторов на деньги.
Малоэтажное строительство даст ещё примерно полсотни - сотню домов.

https://www.youtube.com/watch?v=tD-ITYWKrYI
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:52

  vitaliian написав:
  Первый написав:Продав мамкину хату. Рік і купив мамці і собі дві. На ці 2 % і живеш.
друг собирался продать мамину квартиру в Кропивницком, в 2019м хотел 15куе давали 14куе сейчас продаёт за 8куе Аренда просела ниже 2к. Район и состояние квартиры хорошие. Сорри пример к Киеву отношения не имеет. Киев в другой галактике.

Я представляю что это за квартира, если в 2019 даже на окраине Луганска были дороже
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Как минимум потратить пару минут на то, чтобы погуглить дом, если цена откровенно дешевая (а вы такие примеры как раз и приводите).
я себе что надо гуглю, а ленивые пусть нанимают риелторов, я за них интеллектуальную работу делать не нанимался. Есть пример zradio сколько он сюда постил аналитики, ему кто нить спасибо сказал? Одни оскорбления от тех же самых лиц на которых вы ссылаетесь.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Внимательней нужно работать с информацией. Глушкова 6 это Эврика.

В состав Эврики попали недострои от предыдущего застройщика. "Градомир".
Может речь про них.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:03

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»

Есть идеи что делать?

С осторожностью относиться к крайним прогнозам. От "недвижимость будут менять на мороженное" до "долларами будут клеить туалеты".
Если в недвиге, сидеть ровно.
Если в кэше, ждать, когда подешевеют активы и бегать искать куда его выгодней пристроить. Может это будет даже не жилая, а коммерческая недвига. Кризис по ней ударил больше, но кризис когда-нибудь закончится.


1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.
2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.
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