Додано: Чет 18 чер, 2020 18:03

Vlad442 написав: rjkz написав: Vlad442 написав: http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html

«Доллар будет падать очень, очень резко» «Доллар будет падать очень, очень резко»

Есть идеи что делать? Есть идеи что делать?

С осторожностью относиться к крайним прогнозам. От "недвижимость будут менять на мороженное" до "долларами будут клеить туалеты".

Если в недвиге, сидеть ровно.

Если в кэше, ждать, когда подешевеют активы и бегать искать куда его выгодней пристроить. Может это будет даже не жилая, а коммерческая недвига. Кризис по ней ударил больше, но кризис когда-нибудь закончится. С осторожностью относиться к крайним прогнозам. От "недвижимость будут менять на мороженное" до "долларами будут клеить туалеты".Если в недвиге, сидеть ровно.Если в кэше, ждать, когда подешевеют активы и бегать искать куда его выгодней пристроить. Может это будет даже не жилая, а коммерческая недвига. Кризис по ней ударил больше, но кризис когда-нибудь закончится.

1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.