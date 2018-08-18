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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4410441144124413

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 105
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
14
знизяться в межах 10%
32%
34
знизяться на 10-25%
29%
30
знизяться на 25%-50%
15%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:08

В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:12

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:http://www.profinance.ru/news/2020/06/1 ... iteta.html
«Доллар будет падать очень, очень резко»

Есть идеи что делать?

Думать
Роуч говорит, что китайская валюта, юань, может приобретать все большую привлекательность для инвесторов, поскольку Пекин проходит фазу структурных реформ, которые приведут к отходу от тяжелой производственной экономики страны к той, которая больше ориентирована на услуги, то есть на рост за счет потребителей.

и вспоминать, что Америка заставляла китайцев укрепить юань, а те яростно сопротивлялись, работая на экспорт
Американцы уже построили экономику на услугах и...резко всё посыпалось ...китайцы сделают то же?
Нет ничего однозначного.
Но есть киевский бетон. Баристы, таксисты и массажисты всегда будут нуждаться в социальной услуге-получении метров в аренду.


Если уж вспомнили про США, то в НЙ происходит небывалое:
аренда немного начала снижаться, объекты не улетают как было всегда, в аренду начали предлагаться квартиры в нормальном состоянии, еще пару лет назад такие стоили на 30% дороже и достаточно быстро уходили. Зато в ближнем к НЙ Нью-Джерси дома разлетаются быстрей чем пирожки. Вероятно, это последствия трансформации бизнес-процессов на удаленную работу. Возможно и киевские пригороды в связи с подобным активизировались.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:13

vitaliian ,
Есть пример zradio сколько он сюда постил аналитики, ему кто нить спасибо сказал? Одни оскорбления от тех же самых лиц на которых вы ссылаетесь.

С каких пор от растишек ожидаете лайки за инфу, подтверждающую приближающийся спад. Пчелы против меда?
Информации тревожной пруд пруди. Прогнозы падения все хуже, очередные рекорды по Ковид в Украине. Вангую, что ещё несколько дней,и сдадут нервы, начнутся региональные локальные карантины.
Даже если пока что в Киеве не будет усиления (или будет послабление) карантинных мер , все равно все еще впереди. До массового иммунитета далеко,а совсем не реагировать никто не посмеет. Будет экономика тормозиться, будет спрос снижаться, будут страхи тратить деньги.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:16

  rjkz написав:1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.
2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.

Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:18

  Vlad442 написав:В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.

Если тренд долгосрочный, а пока на это больше смахивает, то бетон не МАКСИМАЛЬНО НАДЁЖНЫЙ актив. Не знаю пока,что там за тенденция в Херсоне (он несколько против трендов идёт из-за моряков, которых кризисы мало касаются) , но думаю,что на осень моя прелесть просядет в цене. А раньше я не могу продать, тоже сижу из-за Ковид дольше расчетного.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 чер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:22

  UA написав:
  rjkz написав:1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.
2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.

Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?

Именно эта армада точно так же может помочь сказать всем держателям долларов "Good bye, thank you for your trust"
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:26

  vitaliian написав:
  Первый написав:Не розумію Ваш стьоб.
Я серйозно. Віриш - дій.
Никакого стёба, может и Киев такое ждёт, я лично в обвал на 50% не верю, сильно круто, но согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве аналогичная 30к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни. Кропивницкий быстро сдулся, посмотрим сколько выстоит столица.


Почему? есть масса городов и городков с нулевым ценником на квартиры.
У меня коллега когда-то уехал из Доброполья Донецкой области, еще до известных событий там много было пустого жилья. В кирпичных многоэтажках.
Нет спроса, а люди уезжают - что делать? Молоток, гвозди, доски.
rjkz
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