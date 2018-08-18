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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:08
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.
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Vlad442
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:12
Serg-ik написав: rjkz написав:
Есть идеи что делать?
Думать
Роуч говорит, что китайская валюта, юань, может приобретать все большую привлекательность для инвесторов, поскольку Пекин проходит фазу структурных реформ, которые приведут к отходу от тяжелой производственной экономики страны к той, которая больше ориентирована на услуги, то есть на рост за счет потребителей.
и вспоминать, что Америка заставляла китайцев укрепить юань, а те яростно сопротивлялись, работая на экспорт
Американцы уже построили экономику на услугах и...резко всё посыпалось ...китайцы сделают то же?
Нет ничего однозначного.
Но есть киевский бетон. Баристы, таксисты и массажисты всегда будут нуждаться в социальной услуге-получении метров в аренду.
Если уж вспомнили про США, то в НЙ происходит небывалое:
аренда немного начала снижаться, объекты не улетают как было всегда, в аренду начали предлагаться квартиры в нормальном состоянии, еще пару лет назад такие стоили на 30% дороже и достаточно быстро уходили. Зато в ближнем к НЙ Нью-Джерси дома разлетаются быстрей чем пирожки. Вероятно, это последствия трансформации бизнес-процессов на удаленную работу. Возможно и киевские пригороды в связи с подобным активизировались.
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rjkz
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:13
vitaliian
,
Есть пример zradio сколько он сюда постил аналитики, ему кто нить спасибо сказал? Одни оскорбления от тех же самых лиц на которых вы ссылаетесь.
С каких пор от растишек ожидаете лайки за инфу, подтверждающую приближающийся спад. Пчелы против меда?
Информации тревожной пруд пруди. Прогнозы падения все хуже, очередные рекорды по Ковид в Украине. Вангую, что ещё несколько дней,и сдадут нервы, начнутся региональные локальные карантины.
Даже если пока что в Киеве не будет усиления (или будет послабление) карантинных мер , все равно все еще впереди. До массового иммунитета далеко,а совсем не реагировать никто не посмеет. Будет экономика тормозиться, будет спрос снижаться, будут страхи тратить деньги.
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Hotab
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:16
rjkz написав:
1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.
2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.
Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?
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UA
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:18
Vlad442 написав:
В этот кризис цель не заработать, а не потерять. Или не много потерять. Поэтому лучше сидеть в максимально надежных активах и не забывать о диверсификации.
Если тренд долгосрочный, а пока на это больше смахивает, то бетон не МАКСИМАЛЬНО НАДЁЖНЫЙ актив. Не знаю пока,что там за тенденция в Херсоне (он несколько против трендов идёт из-за моряков, которых кризисы мало касаются) , но думаю,что на осень моя прелесть просядет в цене. А раньше я не могу продать, тоже сижу из-за Ковид дольше расчетного.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 18 чер, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:22
UA написав: rjkz написав:
1. Сижу ровно в недвиге. Ни покупать ни продавать не собираюсь. Это как "оно должно быть". Но ищу альтернативы недвиге.
2. В кэше зеленом. Понимаю, что если что, то доллар может превратиться в пыль и как вариант может быть только евро. Но и у ЕС большие риски. Но вот сама экономика США намного больше и сбалансированней. И как минимум ей нужна своя валюта. Кроме того, экономики Канады и Мексики ориентированы на США. Это тоже очень много. Даже если она перестанет быть мировой резервной, во что трудно вериться, но вероятность есть. Что ждет остальной мир в случае краха доллара - страшно представить. У стольких стран долларовые резервы и все они физически (или в цифре) находятся в США. Даже физическое золото многие страны хранят в США, если не ошибаюсь.
Мировой долг преимущественно в чём номинирован?
11 авианосных ударных групп - что может лучше обеспечить взыскание долгов?
Именно эта армада точно так же может помочь сказать всем держателям долларов "Good bye, thank you for your trust"
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Hotab
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Додано: Чет 18 чер, 2020 18:26
vitaliian написав: Первый написав:
Не розумію Ваш стьоб.
Я серйозно. Віриш - дій.
Никакого стёба, может и Киев такое ждёт, я лично в обвал на 50% не верю, сильно круто, но согласитесь не может в Кропивницком квартира стоить 8к а в Киеве аналогичная 30к. Нет такой разницы в зарплатах и уровне жизни. Кропивницкий быстро сдулся, посмотрим сколько выстоит столица.
Почему? есть масса городов и городков с нулевым ценником на квартиры.
У меня коллега когда-то уехал из Доброполья Донецкой области, еще до известных событий там много было пустого жилья. В кирпичных многоэтажках.
Нет спроса, а люди уезжают - что делать? Молоток, гвозди, доски.
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